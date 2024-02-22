ТОП-5 найсильніших українських фільмів, які не залишать нікого байдужим

Кадр з українського фільму 2018 року "Донбас". Фото: УНІАН

Всі звикли дивитися різні американські фільми, незважаючи на український кінематограф, а дарма, адже він останнім часом дуже активно розвивається. Ми пропонуємо вам подивитися найкращі українські фільми, які точно вразять кожного.

Новини.LIVE ділиться добіркою найкрутіших українських фільмів за всю історію кіно.

Додому

У центрі подій — кримськотатарська сім’я, яка складається з батька і його синів. Картина 2019 року точно не залишить байдужим абсолютно нікого, адже вона порушує найважливіші для кожного українця теми. У картині розповідається про війну на Сході, окупацію Криму, життя кримськотатарського народу, а також про стосунки батьків і дітей.

Кадр з українського фільму "Додому". Фото: Screen Daily

Атлантида

Прем’єра цього фільму-антиутопії відбулася також у 2019 році, і, що найцікавіше, в цій стрічці немає жодного професійного актора. У фільмі знявся колишній розвідник і волонтер, парамедикиня і доброволець. До того ж, зйомки цієї картини відбувалися в Маріуполі та Києві.

Кадр з фільму-антиутопії "Атлантида". Фото: Poorly written musings

Кіборги

Стрічка 2017 року режисера Ахтема Сеітаблаєва заслуговує окремої уваги, адже в ній йдеться про історію, подвиг, самопожертву і батьківщину. У центрі подій — добровольці та воїни, що стояли на обороні Донецького аеропорту. Цих захисників самі окупанти назвали "кіборгами", через що і назвали цей фільм. Сюжет фільму взятий з реальних свідчень захисників.

Кадр з українського фільму "Кіборги". Фото: Pinterest

Донбас

У цій картині розповідається про історії різних людей, які проживають на Донбасі. У стрічці 2018 року відтворені справжні події, які відбувалися на східних територіях України, які захопили російські війська. В одній зі сцен журналіст з Німеччини і оператор з України зустрічаються з окупантами, які видають себе за донецьких ополченців.

Кадр зі стрічки "Донбас" 2018 року. Фото: The New York Times

Плем’я

Головними персонажами фільму виступають підлітки, які мають проблеми зі слухом, живуть в інтернаті та переживають найболючіші моменти свого життя. До речі, фільм 2014 року повністю перевернув розуміння іноземців про українське кіно. До того ж, стрічку представляли на понад 100 кінофестивалях світу, де вона отримала понад 40 різних нагород.

Кадр з картини "Плем'я" про підлітків з вадами слуху. Фото: The Guardian

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