ТОП-5 самых сильных украинских фильмов, которые не оставят никого безразличным

Кадр из украинского фильма 2018 года "Донбасс". Фото: УНИАН

Все привыкли смотреть разные американские фильмы, не обращая внимания на украинский кинематограф, а зря, ведь он в последнее время очень активно развивается. Мы предлагаем вам посмотреть самые лучшие украинские фильмы, которые поразят каждого.

Новини.LIVE делится подборкой самых крутых украинских фильмов за всю историю кино.

Домой

В центре событий — крымскотатарская семья, состоящая из отца и его сыновей. Картина 2019 года точно не оставит равнодушным абсолютно никого, ведь она поднимает важнейшие для каждого украинца темы. В картине рассказывается о войне на Востоке, оккупации Крыма, жизни крымскотатарского народа, а также об отношениях родителей и детей.

Кадр из украинского фильма "Домой". Фото: Screen Daily

Атлантида

Премьера этого фильма-антиутопии состоялась также в 2019 году и, что самое интересное, в этой ленте нет ни одного профессионального актера. В фильме снялся бывший разведчик и волонтер, парамедик и доброволец. К тому же, съемки этой картины происходили в Мариуполе и Киеве.

Кадр из фильма-антиутопии "Атлантида". Фото: Poorly written musings

Киборги

Лента 2017 года режиссера Ахтема Сеитаблаева заслуживает отдельного внимания, ведь в ней говорится об истории, подвиге, самопожертвовании и родине. В центре событий — добровольцы и воины, стоящие на обороне Донецкого аэропорта. Этих защитников сами оккупанты назвали "киборгами", из-за чего и назвали этот фильм. Сюжет фильма взят из реальных показаний защитников.

Кадр из украинского фильма "Киборги". Фото: Pinterest

Донбасс

В этой картине рассказывается об историях разных людей, проживающих на Донбассе. В ленте 2018 года воспроизведены настоящие события, которые происходили на восточных территориях Украины, захваченными российскими войсками. В одной из сцен журналист из Германии и оператор из Украины встречаются с оккупантами, выдающими себя за донецких ополченцев.

Кадр из фильма "Донбасс" 2018 года. Фото: The New York Times

Племя

Главными персонажами фильма выступают подростки, которые испытывают проблемы со слухом, живут в интернате и переживают самые болезненные моменты своей жизни. Кстати, фильм 2014 года полностью перевернул понимание иностранцев об украинском кино. К тому же, ленту представляли более, чем на 100 кинофестивалях мира, где она получила более 40 различных наград.

Кадр из картины "Племя" о подростках с изъянами слуха. Фото: The Guardian

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