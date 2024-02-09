Принц Гаррі отримає додаткову грошову компенсацію від таблоїдів

Принц Гаррі, герцог Сассекський. Фото: Reuters

Принц Гаррі отримає додаткову виплату після врегулювання решти частин його справи про злом телефону проти видавця Mirror Group Newspapers (MGN). Про це в п'ятницю, 9 лютого, повідомив його адвокат у Високому суді Лондону.

Про це пише видання CNN.

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Таблоїд виплатить гроші принцу Гаррі

Адвокат Девід Шерборн заявив суду, що MGN, яка видає британський таблоїд The Daily Mirror﻿, виплатить герцогу Сассекському значну додаткову суму як відшкодування збитків.

У грудні минулого року суддя постановив, що принц Гаррі став жертвою злому телефону та інших засобів незаконного збору інформації MGN. Згідно з рішенням суду, таблоїд має виплатити молодшому сину короля Чарльза III 177 тисяч доларів відшкодування.

"Ми розкрили та довели шокуючу нечесність того, як Mirror Group діяла протягом багатьох років, а потім намагалася приховати правду. Все, про що ми говорили, що відбувалося в Mirror Group, відбувалося насправді. І навіть набагато гірше", — йдеться в заяві від імені принца Гаррі, яку зачитав адвокат.

Принц Гаррі спочатку подав на розгляд 33 статті. Втім суддя встановив, що 15 історій, опублікованих MGN, базувалися на незаконному зборі інформації, наприклад, злом телефону та використання приватних детективів.

Принц Гаррі біля будівлі Вищого суду Лондону. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі відкликав інший судовий позов щодо служби охорони і за це має сплатити майже мільйон доларів. Також ми розповідали, що принц Гаррі з'явився на вечірці відразу після відвідин хворого на рак короля Великої Британії, Чарльза III.