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Принц Гаррі з'явився на вечірці відразу після відвідин хворого на рак батька

9 лютого 2024 13:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Принц Гаррі з'явився на вечірці відразу після відвідин хворого на рак батька
Принц Гаррі на церемонії у Лас-Вегасі. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Принц Гаррі відвідав церемонію нагородження Національної футбольної ліги-2024 у Лас-Вегасі. Він не згадав у своїй промові онкохворого батька-короля і мав радісний вигляд.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі вручив нагороду "Людина року" Волтера Пейтона

Принц Гаррі відвідав церемонію нагородження Національної футбольної ліги-2024 у Лас-Вегасі. Він вручив нагороду "Людина року" члену команди "Піттсбург Стілерс" Кемерону Гейворду. Цю відзнаку отримують футболісти за блискучу гру і благодійність.

"Все, що ви робите на полі та поза ним, справді чудово. Ви є прикладом для наслідування для мільйонів у тому, як ви поводитесь і як ставитись до світу", — сказав у промові принц.

Принц Гаррі нагороджує Кемерон Гейвордун на церемонії у Лас-Вегасі. Фото: AP
Принц Гаррі нагороджує Кемерона Гейвордуна на церемонії у Лас-Вегасі. Фото: AP

Футболіст був вражений тим, що його нагороджує королівська особа.

"Я в шоці. Це принц Гаррі", — сказав Кемерон під час отримання відзнаки.

Принц Гаррі нагороджує Кемерона Гейвордуна на церемонії у Лас-Вегасі. Фото: AP
Принц Гаррі нагороджує Кемерона Гейвордуна на церемонії у Лас-Вегасі. Фото: AP

Герцог Сассекський відвідав захід відразу після свого 24-годинного візиту до Лондону. Він відвідав короля Чарльза ІІІ, у якого виявили рак. 

Раніше принц Гаррі прилетів до хворого батька-короля у Лондон.

Також ми розповідали на якій стадії знайшли онкологію у короля Чарльза.

США
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Велика Британія

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