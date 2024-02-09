Принц Гаррі з'явився на вечірці відразу після відвідин хворого на рак батька

Принц Гаррі на церемонії у Лас-Вегасі. Фото: AP

Принц Гаррі відвідав церемонію нагородження Національної футбольної ліги-2024 у Лас-Вегасі. Він не згадав у своїй промові онкохворого батька-короля і мав радісний вигляд.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі відвідав церемонію нагородження Національної футбольної ліги-2024 у Лас-Вегасі. Він вручив нагороду "Людина року" члену команди "Піттсбург Стілерс" Кемерону Гейворду. Цю відзнаку отримують футболісти за блискучу гру і благодійність.

"Все, що ви робите на полі та поза ним, справді чудово. Ви є прикладом для наслідування для мільйонів у тому, як ви поводитесь і як ставитись до світу", — сказав у промові принц.

Принц Гаррі нагороджує Кемерона Гейвордуна на церемонії у Лас-Вегасі. Фото: AP

Футболіст був вражений тим, що його нагороджує королівська особа.

"Я в шоці. Це принц Гаррі", — сказав Кемерон під час отримання відзнаки.

Принц Гаррі нагороджує Кемерона Гейвордуна на церемонії у Лас-Вегасі. Фото: AP

Герцог Сассекський відвідав захід відразу після свого 24-годинного візиту до Лондону. Він відвідав короля Чарльза ІІІ, у якого виявили рак.

Раніше принц Гаррі прилетів до хворого батька-короля у Лондон.

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