Принц Гарри появился на вечеринке сразу после посещения больного на рак отца

Принц Гарри на церемонии в Лас-Вегасе. Фото: AP

Принц Гарри посетил церемонию награждения Национальной футбольной лиги-2024 в Лас-Вегасе. Он не вспомнил в своей речи онкобольного отца-короля и выглядел радостным.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри посетил церемонию награждения Национальной футбольной лиги-2024 в Лас-Вегасе. Он вручил награду "Человек года" члену команды "Питтсбург Стилерс" Кэмерону Гейворду. Это отличие получают футболисты за блестящую игру и благотворительность.

"Все, что вы делаете на поле и вне его, действительно замечательно. Вы являетесь примером для подражания для миллионов в том, как вы ведете себя и как относиться к миру", — сказал в речи принц.

Принц Гарри награждает Кэмерон Гейвордун на церемонии в Лас-Вегасе. Фото: AP

Футболист был поражен тем, что его награждает королевское лицо.

"Я в шоке. Это принц Гарри", — сказал Кэмерон во время получения отличия.

Принц Гарри награждает Кэмерон Гейвордун на церемонии в Лас-Вегасе. Фото: AP

Герцог Сассекський посетил мероприятие сразу после своего 24-часового визита в Лондон. Он посетил короля Чарльза ІІІ, у которого обнаружили рак.

Ранее принц Гарри прилетел к больному отцу-королю в Лондон.

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