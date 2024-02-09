Принц Гарри появился на вечеринке сразу после посещения больного на рак отца
Принц Гарри посетил церемонию награждения Национальной футбольной лиги-2024 в Лас-Вегасе. Он не вспомнил в своей речи онкобольного отца-короля и выглядел радостным.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Гарри вручил награду "Человек года" Уолтера Пейтона
Принц Гарри посетил церемонию награждения Национальной футбольной лиги-2024 в Лас-Вегасе. Он вручил награду "Человек года" члену команды "Питтсбург Стилерс" Кэмерону Гейворду. Это отличие получают футболисты за блестящую игру и благотворительность.
"Все, что вы делаете на поле и вне его, действительно замечательно. Вы являетесь примером для подражания для миллионов в том, как вы ведете себя и как относиться к миру", — сказал в речи принц.
Футболист был поражен тем, что его награждает королевское лицо.
"Я в шоке. Это принц Гарри", — сказал Кэмерон во время получения отличия.
Герцог Сассекський посетил мероприятие сразу после своего 24-часового визита в Лондон. Он посетил короля Чарльза ІІІ, у которого обнаружили рак.
Ранее принц Гарри прилетел к больному отцу-королю в Лондон.
Также мы рассказывали , на какой стадии нашли онкологию у короля Чарльза.
Читайте Новини.LIVE!