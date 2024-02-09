Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Принц Гарри появился на вечеринке сразу после посещения больного на рак отца arrow

Принц Гарри появился на вечеринке сразу после посещения больного на рак отца

9 февраля 2024 13:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принц Гарри появился на вечеринке сразу после посещения больного на рак отца
Принц Гарри на церемонии в Лас-Вегасе. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принц Гарри посетил церемонию награждения Национальной футбольной лиги-2024 в Лас-Вегасе. Он не вспомнил в своей речи онкобольного отца-короля и выглядел радостным.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Принц Гарри вручил награду "Человек года" Уолтера Пейтона

Принц Гарри посетил церемонию награждения Национальной футбольной лиги-2024 в Лас-Вегасе. Он вручил награду "Человек года" члену команды "Питтсбург Стилерс" Кэмерону Гейворду. Это отличие получают футболисты за блестящую игру и благотворительность.

"Все, что вы делаете на поле и вне его, действительно замечательно. Вы являетесь примером для подражания для миллионов в том, как вы ведете себя и как относиться к миру", — сказал в речи принц.

Принц Гарри награждает Кэмерон Гейвордун на церемонии в Лас-Вегасе. Фото: AP
Принц Гарри награждает Кэмерон Гейвордун на церемонии в Лас-Вегасе. Фото: AP

Футболист был поражен тем, что его награждает королевское лицо.

"Я в шоке. Это принц Гарри", — сказал Кэмерон во время получения отличия.

Принц Гарри награждает Кэмерон Гейвордун на церемонии в Лас-Вегасе. Фото: AP
Принц Гарри награждает Кэмерон Гейвордун на церемонии в Лас-Вегасе. Фото: AP

Герцог Сассекський посетил мероприятие сразу после своего 24-часового визита в Лондон. Он посетил короля Чарльза ІІІ, у которого обнаружили рак.

Ранее принц Гарри прилетел к больному отцу-королю в Лондон.

Также мы рассказывали , на какой стадии нашли онкологию у короля Чарльза.

США
принц Гарри
болезнь
рак
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме