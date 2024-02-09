Принц Гарри получит дополнительную денежную компенсацию от таблоидов

Принц Гарри, герцог Сассекский. Фото: Reuters

Принц Гарри получит дополнительную выплату после урегулирования остальной части его дела о взломе телефона против издателя Mirror Group Newspapers (MGN). Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил его адвокат в Высоком суде Лондона.

Про это пишет издание CNN.

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Таблоид выплатит деньги принцу Гарри

Адвокат Дэвид Шерборн заявил суду, что MGN, которая издает британский таблоид The Daily Mirror﻿, выплатит герцогу Сассекскому значительную дополнительную сумму как возмещение ущерба.

В декабре прошлого года судья постановил, что принц Гарри стал жертвой взлома телефона и других средств незаконного сбора информации MGN. Согласно решению суда таблоид должен выплатить младшему сыну короля Чарльза III 177 тысяч долларов возмещения.

"Мы раскрыли и доказали шокирующую нечестность того, как Mirror Group действовала на протяжении многих лет, а затем пыталась скрыть правду. Все, о чем мы говорили, что происходило в Mirror Group, происходило на самом деле. И даже гораздо хуже", — говорится в заявлении имени принца Гарри, которую зачитал адвокат.

Принц Гарри сначала подал на рассмотрение 33 статьи. Впрочем, судья установил, что 15 историй, опубликованных MGN, базировались на незаконном сборе информации, например взломе телефона и использовании частных детективов.

Принц Гарри возле здания Высшего суда Лондона. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри отозвал другой судебный иск по службе охраны и за это должен заплатить почти миллион долларов. Также мы рассказывали, что принц Гарри появился на вечеринке сразу после посещения больного раком короля Великобритании, Чарльза III.