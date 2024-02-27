Раян Гослінг виконає пісню з фільму "Барбі" на премії Оскар

Американський актор Раян Гослінг. Фото: Reuters

Останнім часом в мережі активно обговорювали можливість виступу американського актора Раяна Гослінга на премії "Оскар". Кіноекспертам стало відомо, що зірка фільму "Барбі" виконає пісню I’m Just Ken з цієї стрічки у прямому ефірі під час церемонії нагородження.

Про це повідомляє видання Variety.

Раян Гослінг виступить на премії Оскар-2024

Композиція героя Кена, яку виконав 43-річний актор, представлена в номінації "Найкраща оригінальна пісня". Після касового успіху фільму "Барбі" режисерки Грети Гервіг увага до композиції I’m Just Ken, як і до інших хітів (від Біллі Айліш та Дуа Ліпи), була пильною. З ким виступатиме на сцені Гослінг — поки не відомо.

Також напарник австралійської акторки Марго Роббі, яка зіграла Барбі, претендує на статуетку в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". Його конкуренти — Роберт Де Ніро ("Вбивці квіткової повні"), Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер"), Марк Руффало ("Бідолашні створіння") та Стерлінг Браун ("Американське чтиво").

Відзначимо, що сім років тому Раян Гослінг та Емма Стоун відмовилися виконувати пісню City of Stars із фільму "Ла-Ла Ленд" під час прямої трансляції премії "Оскар". Втім цього разу зірка "Барбі" погодився на пропозицію кіноакадеміків.

Урочиста церемонія премії "Оскар-2024" пройде 10 березня (рано вранці 11 березня за українським часом) в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що три фільми з найбільшою кількістю статуеток премії "Оскар". Також ми писали, що українка зняла оскароносну Кейт Вінслет для обкладинки глянцю