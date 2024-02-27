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Райан Гослинг исполнит песню из фильма "Барби" на премии Оскар

27 февраля 2024 07:05
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Стас Кожушко
Редактор
Райан Гослинг исполнит песню из фильма "Барби" на премии Оскар
Американский актер Райан Гослинг. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В последнее время в сети активно обсуждали возможность выступления американского актера Райана Гослинга на премии "Оскар". Киноэкспертам стало известно, что звезда фильма "Барби" исполнит песню I'm Just Ken из этой ленты в прямом эфире во время церемонии награждения.

Об этом сообщает издание Variety.

Райан Гослинг выступит на премии Оскар-2024

Композиция героя Кена, которую исполнил 43-летний актер, представлена в номинации "Лучшая оригинальная песня". После кассового успеха фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг внимание к композиции I'm Just Ken, как и к другим хитам (от Билли Айлиш и Дуа Липы), было пристальным. С кем будет выступать на сцене Гослинг пока — неизвестно.

Также напарник австралийской актрисы Марго Робби, сыгравшей Барби, претендует на статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Его конкуренты — Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Марк Руффало ("Бедные создания") и Стерлинг Браун ("Американское чтиво").

Отметим, что семь лет назад Райан Гослинг и Эмма Стоун отказались исполнять песню City of Stars из фильма "Ла-Ла Ленд" во время прямой трансляции премии "Оскар". Впрочем, на этот раз звезда "Барби" согласился на предложение киноакадемиков.

Торжественная церемония премии "Оскар-2024" пройдет 10 марта (рано утром 11 марта по украинскому времени) в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что три фильма с самым большим количеством статуэток премии "Оскар". Также мы писали, что украинка сняла оскароносную Кейт Уинслет для обложки глянца.

Оскар
музыка
актеры
зарубежные звезды
фильм "Барби"

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