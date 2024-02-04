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Результати голосування членів журі на Нацвідборі Євробачення-2024

4 лютого 2024 19:41
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Результати голосування членів журі на Нацвідборі Євробачення-2024
Члени журі Нацвідбору на ''Євробачення-2024''. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Понад дві з половиною години трансляції фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2024" пішло на виступи одинадцяти учасників та кількох запрошених знаменитих гостей. Та через збій у "Дії" ми так і не почули бали, які поставили конкурсантам члени зіркового журі. Від них залежить 50% результату.

Результати тепер оголосили під час трансляції, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Результати голосування журі на Нацвідборі

Цього року свої бали виставляли Андрій Данилко, переможниця Євробачення-2016", співачка Джамала та фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. Свої бали вони розподілили наступним чином:

 

Бали журі Нацвідбору Євробачення. Скриншот з трансляції

11 балів — ZIFERBLAT

10 балів — ALYONA ALYONA & JERRY HEIL

9 балів — MELOVIN

8 балів — INGRET

7 балів — YAGODY

6 балів — YAKTAK

5 балів — ANKA

4 бали — DREVO

3 бали — SKYLERR

2 бали — NAZVA

1 бал — NAHABA

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що виступи учасників Нацвідбору на "Євробачення" записали напередодні. Також ми розповідали, що Андрій Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір "Євробачення".

Євробачення
музика
телебачення
голосування
Євробачення-2024

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