Результати голосування членів журі на Нацвідборі Євробачення-2024
Понад дві з половиною години трансляції фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2024" пішло на виступи одинадцяти учасників та кількох запрошених знаменитих гостей. Та через збій у "Дії" ми так і не почули бали, які поставили конкурсантам члени зіркового журі. Від них залежить 50% результату.
Результати тепер оголосили під час трансляції, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
Результати голосування журі на Нацвідборі
Цього року свої бали виставляли Андрій Данилко, переможниця Євробачення-2016", співачка Джамала та фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець. Свої бали вони розподілили наступним чином:
11 балів — ZIFERBLAT
10 балів — ALYONA ALYONA & JERRY HEIL
9 балів — MELOVIN
8 балів — INGRET
7 балів — YAGODY
6 балів — YAKTAK
5 балів — ANKA
4 бали — DREVO
3 бали — SKYLERR
2 бали — NAZVA
1 бал — NAHABA
Нагадаємо, раніше ми писали, що виступи учасників Нацвідбору на "Євробачення" записали напередодні. Також ми розповідали, що Андрій Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір "Євробачення".
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