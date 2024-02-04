Результаты голосования членов жюри на Нацотборе Евровидения-2024
Более двух с половиной часов трансляции финала Нацотбора на "Евровидение-2024" пошло на выступления одиннадцати участников и нескольких приглашенных знаменитых гостей. После этого свои баллы объявили члены звездного жюри, от которых зависят 50% результата.
Результаты появились во время трансляции, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна".
Результаты голосования жюри на Нацотборе
В этом году свои баллы выставляли Андрей Данилко, победительница Евровидения-2016", певица Джамала и фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец. Свои баллы они распределили следующим образом:
11 баллов — ZIFERBLAT
10 баллов — ALYONA ALYONA & JERRY HEIL
9 баллов — MELOVIN
8 баллов — INGRET
7 баллов — YAGODY
6 баллов — YAKTAK
5 баллов — ANKA
4 балла — DREVO
3 балла — SKYLERR
2 балла — NAZVA
1 балл — NAHABA
Напомним, ранее мы писали, что выступления участников Нацотбора на "Евровидение" записали накануне. Также мы рассказывали, что Андрей Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор "Евровидения".
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