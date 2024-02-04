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Результаты голосования членов жюри на Нацотборе Евровидения-2024

4 февраля 2024 19:41
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Результаты голосования членов жюри на Нацотборе Евровидения-2024
Члены жюри Национального отбора на Евровидение-2024. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Более двух с половиной часов трансляции финала Нацотбора на "Евровидение-2024" пошло на выступления одиннадцати участников и нескольких приглашенных знаменитых гостей. После этого свои баллы объявили члены звездного жюри, от которых зависят 50% результата.

Результаты появились во время трансляции, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна".

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В этом году свои баллы выставляли Андрей Данилко, победительница Евровидения-2016", певица Джамала и фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец. Свои баллы они распределили следующим образом:

 

Баллы жюри Нацотбора Евровидения. Скриншот с трансляции

11 баллов — ZIFERBLAT

10 баллов — ALYONA ALYONA & JERRY HEIL

9 баллов — MELOVIN

8 баллов — INGRET

7 баллов — YAGODY

6 баллов — YAKTAK

5 баллов — ANKA

4 балла — DREVO

3 балла — SKYLERR

2 балла — NAZVA

1 балл — NAHABA

Напомним, ранее мы писали, что выступления участников Нацотбора на "Евровидение" записали накануне. Также мы рассказывали, что Андрей Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор "Евровидения".

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