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Роберт де Ніро, Емма Томпсон, Катрін Денев та інші світові зірки підтримали українців

24 лютого 2024 21:55
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Роберт де Ніро, Емма Томпсон, Катрін Денев та інші світові зірки підтримали українців
Акторка Емма Томпсон. Фото: стоп-кадр з відеозвернення від UNITED 24
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Світові зірки записали відеозвернення з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення. Вони запевнили, що будуть продовжувати підтримувати українців стільки, скільки це буде потрібно.

Відео створила урядова організація UNITED 24.

Понад 30 світових знаменитостей підтримали Україну

Світові зірки висловили свою любов до України в емоційному відеозверненні. Вони вирішили підтримати український у цей нелегкий день.

Понад 30 видатних людей запевнили, що будуть і надалі на боці правди в цій війні. Серед них були — учасники гурту Imagine Dragons, лідер U2 Боно, акторки Кетрін Винник і Іванна Сахно, Габріель Картеріс, Катрін Денев, Гіларі Свенк, Емма Томпсон, Міша Коллінз, Роберт Де Ніро, Стівен Фрай  та інші. 

 

"Минуло два роки: стільки загиблих, стільки масових вбивств, стільки міст зрівняли з землею. Це був приголомшливий акт, і він продовжує шокувати щодня. Знайте, що любов і мир з часом завжди перемагають темряву і ненависть. Ми думаємо про вас і знаємо, що повинні продовжувати боротися за вас. Ми підтримуємо Україну", — заявили знаменитості.

Окрім зірок світу музики, кіно та театру, слова вдячності українцям висловили і інші впливові люди: філософи Бернар-Анрі Леві та Френсіс Фукуяма, підприємець Річард Бренсон, астронавт Скотт Келлі, Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон, засновник WCK Хосе Андрес, лауреат Нобелівської премії Пол Нерс, а також режисери Агнешка Голланд, Мішель Азанавічус.

Раніше король Великої Британії підтримав українців і висловив свою думку про їхні вчинки.

Також популярний віолончеліст вразив виконанням лемківської пісні "Пливе кача".

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UNITED 24
закордонні зірки
2 роки війни

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