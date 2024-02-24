Всесвітньо відомий віолончеліст віртуозно зіграв "Пливе кача" — відео

Ірландський музикант Патрік Декстер. Фото: instagram.com/patrickdextercello/

Ірландський віолончеліст Патрік Декстер підтримав Україну у другу річницю повномасштабного вторгнення. Він зіграв пісню, яка стала символом національної боротьби.

Відео музикант виклав у свій instagram.

Патрік Декстер щемливо зіграв "Пливе кача"

Всесвітьно популярний віолончеліст Патрік Декстер виконав українську пісню до других роковин повномасштабного вторгнення. Він віртуозно зіграв лемківську народну мелодію "Пливе кача". Вона ще у 2013 році стала символом української боротьби за свободу і незалежність.

"Цими вихідними виповнюється 2 роки з моменту вторгнення. З іншого боку Європи, на західному узбережжі Ірландії, наша любов і підтримка продовжує бути з народом України", — написав музикант.

Нещодавно ірландський музикант запостив відео з ще однією українською піснею. Він емоційно зіграв "Ой, у вишневому саду".

Раніше король Чарльз ІІІ зізнався, що захоплюється українською хоробрістю.

Також скандальна українська співачка показала, як допомогала військовим.