Всемирно известный виолончелист виртуозно сыграл "Пливе кача"

Ирландский музыкант Патрик Декстер. Фото: instagram.com/patrickdextercello/

Ирландский виолончелист Патрик Декстер поддержал Украину во вторую годовщину полномасштабного вторжения. Он сыграл песню, которая уже давно стала символом национальной борьбы.

Видео музыкант выложил в свой instagram.

Патрик Декстер щемяще сыграл "Пливе кача"

Всемирно популярный виолончелист Патрик Декстер исполнил украинскую песню ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Он виртуозно сыграл лемковскую народную мелодию "Пливе кача". Она еще в 2013 году стала символом украинской борьбы за свободу и независимость.

"В эти выходные исполняется 2 года с момента вторжения. С другой стороны Европы, на западном побережье Ирландии, наша любовь и поддержка продолжает быть с народом Украины", — написал музыкант.

Недавно ирландский музыкант записал видео с еще одной украинской песней. Он эмоционально сыграл "Ой, у вишневому саду".

Ранее король Чарльз ІІІ признался, что восхищается украинской храбростью.

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