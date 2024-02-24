Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Всемирно известный виолончелист виртуозно сыграл "Пливе кача" arrow

Всемирно известный виолончелист виртуозно сыграл "Пливе кача"

24 февраля 2024 21:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Всемирно известный виолончелист виртуозно сыграл "Пливе кача"
Ирландский музыкант Патрик Декстер. Фото: instagram.com/patrickdextercello/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Ирландский виолончелист Патрик Декстер поддержал Украину во вторую годовщину полномасштабного вторжения. Он сыграл песню, которая уже давно стала символом национальной борьбы.

Видео музыкант выложил в свой instagram.

Патрик Декстер щемяще сыграл "Пливе кача"

Всемирно популярный виолончелист Патрик Декстер исполнил украинскую песню ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Он виртуозно сыграл лемковскую народную мелодию "Пливе кача". Она еще в 2013 году стала символом украинской борьбы за свободу и независимость.

"В эти выходные исполняется 2 года с момента вторжения. С другой стороны Европы, на западном побережье Ирландии, наша любовь и поддержка продолжает быть с народом Украины", — написал музыкант.

Недавно ирландский музыкант записал видео с еще одной украинской песней. Он эмоционально сыграл "Ой, у вишневому саду".

Ранее король Чарльз ІІІ признался, что восхищается украинской храбростью.

Также скандальная украинская певица показала, как помогала военным.

война
музыка
россияне
Украина
Ирландия
2 года войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

11 февраля 2024
Новость с фото

01:45Беспощадная атака на Николаев — гремят очередные взрывы

Актуальное по теме