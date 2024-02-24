Роберт де Ниро, Эмма Томпсон, Катрин Денев и другие мировые звезды поддержали украинцев

Актриса Эмма Томпсон. Фото: стоп-кадр по видеообращению от UNITED 24

Мировые звезды записали видеообращение по случаю 2-й годовщины полномасштабного вторжения. Они заверили, что будут продолжать поддерживать украинцев столько, сколько это потребуется.

Видео создала правительственная организация UNITED 24.

Более 30 мировых знаменитостей поддержали Украину

Мировые звезды выразили свою любовь к Украине в эмоциональном видеообращении. Они решили поддержать украинский народ в этот нелегкий день.

Более 30 выдающихся людей заверили, что будут и дальше на стороне правды в этой войне. Среди них были участники группы Imagine Dragons, лидер U2 Боно, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно, Габриэль Картерис, Катрин Денев, Хиллари Свенк, Эмма Томпсон, Миша Коллинз, Роберт Де Ниро, Стивен Фрай и другие.

"Прошло два года: столько погибших, столько массовых убийств, столько городов сравняли с землей. Это был захватывающий акт и он продолжает шокировать каждый день. Знайте, что любовь и мир со временем всегда побеждают тьму и ненависть. Мы думаем о вас и знаем, что должны продолжать бороться за вас. Мы поддерживаем Украину", — заявили знаменитости.

Кроме звезд мира музыки, кино и театра, слова благодарности украинцам выразили и другые влиятельные люди: философы Бернар-Анри Леви и Фрэнсис Фукуяма, предприниматель Ричард Бренсон, астронавт Скотт Келли, Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, основатель WCK Хосе, а также режиссеры "Агнешка" Голланд, Мишель Азанавичюс.

Ранее король Великобритании поддержал украинцев и высказал свое мнение об их поступках.

Также популярный виолончелист поразил исполнением лемковской песни "Пливе кача".