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Росіянка Ірина Шейк знялась для глянцю в одязі від українського бренду

9 лютого 2024 11:26
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Росіянка Ірина Шейк знялась для глянцю в одязі від українського бренду
Сінді Кроуфорд, Джордан Данн, Карлі Клосс і Ірина Шейк. Фото: British Vogue
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Російська модель Ірина Шейк з'явилась на обкладинці British Vogue  разом з іншими легендарними жінками в одязі від українського бренду. Дизайнер вже прокоментував прикру ситуацію.

Бренд надав відповідь в instagram.

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Ірина Шейк вдягнула на зйомку одяг від ZHILYOVA

Гланець British Vogue зробив ексклюзивну обкладинку, на якій зібрав 40 легендарних жінок світу моди і не тільки. Серед них була і російська топ-модель Ірина Шейк. 

Цим ефектним випуском  редактор видання Едвард Еннінфул вирішив завершити свою роботу на цій посаді.

Ця обкладинка вже стала скандальною через присутність на ній зіркових дітей, проте це не єдиний факап глянцю. Стилісти вдягнули росіянку Ірину Шейк у бра від українського бренду ZHILYOVA. На самій обкладинці це не дуже помітно, проте українці у коментарях попросили пояснень у дизайнера.

Бренд розповів, що не знав на кого вдягнуть їхнє бра і пообіцяв, що ситуація не повториться.

"На жаль, зйомки проходять в абсолютному секреті і команда журналу не повідомляє для кого саме буде використано айтеми бренду. Про факт використання нашого бренду на зйомці ми дізналися сьогодні, із виходом випуску. Ми зв'язалися з командою, щоб запобігти таким випадкам у майбутньому", — написав бренд.

Відповідь бренду. Фото: instagram.com/zhilyova_lingerie/
Відповідь бренду. Фото: instagram.com/zhilyova_lingerie/

Раніше ми розповідали історію створення легендарної обкладинки British Vogue.

Також Vogue опинився у центрі скандалу через зіркових дітей.

війна
Ірина Шейк
Україна
одяг
Дизайн
Велика Британія
Vogue
зйомки
Росія

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