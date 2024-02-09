Россиянка Ирина Шейк снялась для глянца в одежде от украинского бренда
Российская модель Ирина Шейк появилась на обложке British Vogue вместе с другими легендарными женщинами в одежде от украинского бренда. Дизайнер уже прокомментировал досадную ситуацию.
Бренд ответил в instagram.
Ирина Шейк надела на съемку одежду от ZHILYOVA
Гланец British Vogue сделал эксклюзивную обложку, на которой собрал 40 легендарных женщин мира моды и не только. В их числе была и российская топ-модель Ирина Шейк.
Этим эффектным выпуском редактор издания Эдвард Эннинфул решил завершить свою работу в этой должности.
Эта обложка уже стала скандальной из-за присутствия на ней звездных детей, однако это не единственный глянцевый факап. Стилисты одели россиянку Ирину Шейк в бра от украинского бренда ZHILYOVA. На обложке это не очень заметно, однако украинцы в комментариях попросили объяснений в украинского дизайнера.
Бренд рассказал, что не знал на кого будет одет их бра и пообещал, что ситуация не повторится.
"К сожалению, съемки проходят в абсолютном секрете и команда журнала не сообщает для кого именно будут использованы айтемы бренда. О факте использования нашего бренда на съемке мы узнали сегодня, с выходом выпуска. Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие случаи в будущем", — написал бренд.
Раньше мы рассказывали историю создания легендарной обложки British Vogue.
Также Vogue оказался в центре скандала из-за звездных детей.
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