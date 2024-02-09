Россиянка Ирина Шейк снялась для глянца в одежде от украинского бренда

Синди Кроуфорд, Джордан Данн, Карли Клос и Ирина Шейк. Фото: British Vogue

Российская модель Ирина Шейк появилась на обложке British Vogue вместе с другими легендарными женщинами в одежде от украинского бренда. Дизайнер уже прокомментировал досадную ситуацию.

Бренд ответил в instagram.

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Гланец British Vogue сделал эксклюзивную обложку, на которой собрал 40 легендарных женщин мира моды и не только. В их числе была и российская топ-модель Ирина Шейк.

Этим эффектным выпуском редактор издания Эдвард Эннинфул решил завершить свою работу в этой должности.

Эта обложка уже стала скандальной из-за присутствия на ней звездных детей, однако это не единственный глянцевый факап. Стилисты одели россиянку Ирину Шейк в бра от украинского бренда ZHILYOVA. На обложке это не очень заметно, однако украинцы в комментариях попросили объяснений в украинского дизайнера.

Бренд рассказал, что не знал на кого будет одет их бра и пообещал, что ситуация не повторится.

"К сожалению, съемки проходят в абсолютном секрете и команда журнала не сообщает для кого именно будут использованы айтемы бренда. О факте использования нашего бренда на съемке мы узнали сегодня, с выходом выпуска. Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие случаи в будущем", — написал бренд.

Ответ бренда. Фото: instagram.com/zhilyova_lingerie/

Раньше мы рассказывали историю создания легендарной обложки British Vogue.

Также Vogue оказался в центре скандала из-за звездных детей.