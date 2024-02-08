Російський гурт Каста на концерті висловив прокльони в бік Путіна

Музиканти гурту "Каста". Фото: сайт гурту "Каста"

Учасники російського гурту "Каста" висловили підтримку Україні під час свого концерту в німецькому місті Франкфурт-на-Майні. У своїй промові вони не забули про президента РФ, диктатора Володимира Путіна.

Відповідні відео з’явились в соцмережах.

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На сцені музикант гурту назвав день концерту, 8 лютого — 737-м лютим 2022 року. Відлік вони почали від початку повномасштабної війни та додали інші дні лютого того року.

"Ми проклинаємо путінську владу за війну в Україні. Ми солідарні з українцями та росіянами, які послали нах*р той режим", — під бурхливі оплески місцевої публіки промовив учасник гурту "Каста".

В коментарях свою підтримку російському гурту висловили й українці. Деякі з них зазначили — не дарма слухали їх в дитинстві (гурт існує з 1995 року). Інші ж українці нагадали про "хороших росіян" та запропонували почекати, як себе далі поведуть громадяни РФ.

Зазначимо, що за тиждень до початку повномасштабної війни в України гурт "Каста" вже висловлював свою підтримку Україні та засудження політиці Кремля. Зараз же музикантам заборонили грати концерти у РФ.

"Ми звикли до того, що офіційні російські ЗМІ сіють ненависть на адресу України. Ми звикли не вірити їх брехні. У нас є відчуття, що відомі люди в Росії зараз не висловлюються на цю тему", — написали тоді артисти.

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