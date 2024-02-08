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Російський гурт Каста на концерті висловив прокльони в бік Путіна

8 лютого 2024 23:16
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Стас Кожушко
Редактор
Російський гурт Каста на концерті висловив прокльони в бік Путіна
Музиканти гурту "Каста". Фото: сайт гурту "Каста"
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Учасники російського гурту "Каста" висловили підтримку Україні під час свого концерту в німецькому місті Франкфурт-на-Майні. У своїй промові вони не забули про президента РФ, диктатора Володимира Путіна. 

Відповідні відео з’явились в соцмережах

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На сцені музикант гурту назвав день концерту, 8 лютого — 737-м лютим 2022 року. Відлік вони почали від початку повномасштабної війни та додали інші дні лютого того року.

"Ми проклинаємо путінську владу за війну в Україні. Ми солідарні з українцями та росіянами, які послали нах*р той режим", — під бурхливі оплески місцевої публіки промовив учасник гурту "Каста".  

В коментарях свою підтримку російському гурту висловили й українці. Деякі з них зазначили — не дарма слухали їх в дитинстві (гурт існує з 1995 року). Інші ж українці нагадали про "хороших росіян" та запропонували почекати, як себе далі поведуть громадяни РФ. 

Зазначимо, що за тиждень до початку повномасштабної війни в України гурт "Каста" вже висловлював свою підтримку Україні та засудження політиці Кремля. Зараз же музикантам заборонили грати концерти у РФ.

"Ми звикли до того, що офіційні російські ЗМІ сіють ненависть на адресу України. Ми звикли не вірити їх брехні. У нас є відчуття, що відомі люди в Росії зараз не висловлюються на цю тему", — написали тоді артисти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від Ізраїлю на "Євробачення" поїде співачка, яка жила в Росії. Також ми розповідали про емоційну реакцію актора Тараса Цимбалюка на відставку генерала Валерія Залужного.

концерт
Каста
закордонні зірки

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