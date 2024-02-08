Российская группа Каста на концерте высказала проклятия в сторону Путина

Музыканты группы "Каста". Фото: сайт группы "Каста"

Участники российской группы Каста выразили поддержку Украине во время своего концерта в немецком городе Франкфурт-на-Майне. В своей речи они не забыли о президенте РФ, диктаторе Владимире Путине.

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На сцене музыкант группы назвал день концерта, 8 февраля — 737 февраля 2022 года. Отсчеты они начали с начала полномасштабной войны и добавили другие дни февраля того года.

"Мы проклинаем путинскую власти за войну в Украине. Мы солидарны с украинцами и россиянами, которые послали нах*р тот режим", — под бурные аплодисменты местной публики произнес участник группы "Каста".

В комментариях свою поддержку российской группе выразили и украинцы. Некоторые из них отметили — не зря слушали их в детстве (группа существует с 1995 года). Другие ж украинцы напомнили о "хороших россиянах" и предложили подождать, как себя дальше поведут граждане РФ.

Отметим, что за неделю до начала начала полномасштабной войны в Украине группа "Каста" уже выражала свою поддержку Украине и осуждению политики Кремля. Сейчас музыкантам запретили играть концерты в РФ.

"Мы привыкли к тому, что официальные российские СМИ сеют ненависть в адрес Украины. Мы привыкли не верить их лжи. У нас есть ощущение, что известные люди в России сейчас не высказываются по этой теме", — написали тогда артисты.

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