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Российская группа Каста на концерте высказала проклятия в сторону Путина

8 февраля 2024 23:16
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Российская группа Каста на концерте высказала проклятия в сторону Путина
Музыканты группы "Каста". Фото: сайт группы "Каста"
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Участники российской группы Каста выразили поддержку Украине во время своего концерта в немецком городе Франкфурт-на-Майне. В своей речи они не забыли о президенте РФ, диктаторе Владимире Путине.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

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На сцене музыкант группы назвал день концерта, 8 февраля — 737 февраля 2022 года. Отсчеты они начали с начала полномасштабной войны и добавили другие дни февраля того года.

"Мы проклинаем путинскую власти за войну в Украине. Мы солидарны с украинцами и россиянами, которые послали нах*р тот режим", — под бурные аплодисменты местной публики произнес участник группы "Каста".

В комментариях свою поддержку российской группе выразили и украинцы. Некоторые из них отметили — не зря слушали их в детстве (группа существует с 1995 года). Другие ж украинцы напомнили о "хороших россиянах" и предложили подождать, как себя дальше поведут граждане РФ.

Отметим, что за неделю до начала начала полномасштабной войны в Украине группа "Каста" уже выражала свою поддержку Украине и осуждению политики Кремля. Сейчас музыкантам запретили играть концерты в РФ.

"Мы привыкли к тому, что официальные российские СМИ сеют ненависть в адрес Украины. Мы привыкли не верить их лжи. У нас есть ощущение, что известные люди в России сейчас не высказываются по этой теме", — написали тогда артисты.

Напомним, ранее мы писали, что от Израиля на "Евровидение" поедет жившая в России певица. Также мы рассказывали об эмоциональной реакции актера Тараса Цымбалюка на отставку генерала Валерия Залужного.

концерт
Каста
зарубежные звезды

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