Приходько не стрималася і емоційно рознесла українців за останні події

Українська співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю у себе вдома. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка, авторка пісень і заслужена артистка Анастасія Приходько терміново звернулася до свого народа. Скандальна виконавиця емоційно засудила українців за те, що пишуть про події, які відбуваються останнім часом у Росії та в найгарячіших точках країни.

Відповідне звернення Анастасія Приходько оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Приходько звернулася до українців

У мережі нещодавно бурхливо обговорювали загибель російського політичного діяча і юриста Олексія Навального. Це зовсім не сподобалося Анастасії Приходько, тому вона вирішила звернутися до українського народа. Зокрема, вона нагадала, яка ситуація в Авдіївці, і закликала допомагати українським воїнам замість обговорення цієї теми.

"Бл*, яка різниця українцям до смерті Навального? Вони щодня вбивають наших спортсменів, фотографів, митців, і в Росії про це мовчать! А тут понеслась, вся стрічка в Навальному…. Агов, у нас ср*ка на Авдосі! Допоможіть зробити збір на третю штурмову!!! Про пацанів думайте!!! У Росії і без вас розберуться!!!!" — емоційно звернулася до українців Анастасія Приходько.

Звернення Анастасії Приходько до українців. Фото: скриншот з Instagram

Також співачка згадала, як європейські лідери давали Олексію Навальному гарантії того, що з ним все буде добре. До того ж вона нагадала і про слова президента США Джо Байдена стосовно наслідків у разі загибелі російського діяча.

Приходько закликала українців нікому не довіряти і виправляти все те, що відбувається в країні. За словами української співачки, "це велика гра".

"Давайте вдома у себе лад наводити…. Нікому не можна довіряти! Коли ми перебуваємо у катастрофічній ситуації на фронті, коли нам конче треба зброя, сенат п*здує у відпустку! От і все!!!! Але памʼятайте — зараз нічого не буває просто так!!! Нічого… У всього є своя послідовність та кінець… Це велика гра!" — також не менш емоційно додала українська співачка.

Українська артистка Анастасія Приходько у Києві. Фото: Instagram Анастасії Приходько

Як Анастасія Приходько відріклася від Росії

Не так давно українська артистка зізналася, як вона одного разу вирішила зректися РФ. Зокрема, Приходько згадала часи президентства Віктора Януковича.

"Сміялися наді мною на тему того, що "не треба, ну це ж Москва, ну ти ж кар’єру там будувала". Я кажу: "Це моє рішення". За мене дуже боялися, були спроби викрадення. Коли я вийшла на сцену Майдану, тоді ще при владі був Янукович, я виявилася між двох вогнів. Якби Янукович залишився, мене б не було ні в Росії, ніде. Але я пішла за Україну, я залишаюся з нею", — розповіла Анастасія Приходько.

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