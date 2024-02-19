Приходько не сдержалась и эмоционально разнесла украинцев за последние события

Украинская певица Анастасия Приходько на интервью у себя дома. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица, автор песен и заслуженная артистка Анастасия Приходько срочно обратилась к своему народу. Скандальная исполнительница эмоционально осудила украинцев за то, что пишут за события, которые происходят в последнее время в России и в самых горячих точках страны.

Соответствующее обращение Анастасия Приходько обнародовала на своей странице в Instagram.

Анастасия Приходько обратилась к украинцам

В сети недавно бурно обсуждали гибель российского политического деятеля и юриста Алексея Навального. Это совсем не понравилось Анастасии Приходько, поэтому она решила обратиться к украинскому народу. В частности, она напомнила, какова ситуация в Авдеевке, и призвала помогать украинским воинам вместо обсуждения этой темы.

"Бл*, какая разница украинцам до смерти Навального? Они ежедневно убивают наших спортсменов, фотографов, художников, и в России об этом молчат! А тут понеслась вся лента в Навальном…. Эй, у нас ср*ка на Авдосе! Помогите сделать сбор на третью штурмовую!!! О пацанах думайте!!! В России и без вас разберутся!!!!" — эмоционально обратилась к украинцам Анастасия Приходько.

Обращение Анастасии Приходько к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Также певица вспомнила, как Европейские лидеры давали Алексею Навальному гарантию того, что с ним все будет хорошо. К тому же, она напомнила и о словах президента США Джо Байдена касательно последствий в случае гибели российского деятеля.

Приходько призвала украинцев никому не доверять и исправлять все происходящее в стране. По словам украинской певицы, "это большая игра".

"Давайте дома у себя порядок наводить…. Никому нельзя доверять! Когда мы находимся в катастрофической ситуации на фронте, когда нам очень нужно оружие, сенат п*здует в отпуск! Вот и все!!!! Но помните — сейчас ничего не бывает просто так!!! Ничего… У всего есть своя последовательность и конец… Это большая игра!" — также не менее эмоционально добавила украинская певица.

Украинская артистка Анастасия Приходько в Киеве. Фото: Instagram Анастасии Приходько

Как Анастасия Приходько отреклась от России

Не так давно украинская артистка призналась, как она однажды решила отречься от РФ. В частности, Приходько вспомнила о временах президентства Виктора Януковича.

"Смеялись надо мной на тему того, что "не надо, ну это же Москва, ну ты же карьеру там строила". Я говорю: "Это мое решение". За меня очень боялись, были попытки похищения. Когда я вышла на сцену Майдана, тогда еще у власти был Янукович, я оказалась между двух огней. Если бы Янукович остался, меня бы не было ни в России, нигде. Но я пошла за Украину, я остаюсь с ней", — рассказала Анастасия Приходько.

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