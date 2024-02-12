Розкішна Пенелопа Крус сяяла на червоній доріжці в обіймах культового режисера
В іспанському місті Вальядолід відбулася щорічна церемонія вручення нагород головної іспанської кінопремії "Гойя". Захід відвідали Пенелопа Крус, Педро Альмадовар та Сігурні Вівер.
Про це пише Daily Mail.
Ефектний вихід Пенелопи Крус
Пенелопа Крус обрала довгу сукню з квітковим принтом та глибоким декольте. Волосся актриса вклала у стилі Жаклін Кеннеді. Разом з Крус на червоній доріжці позував режисер Педро Альмадовар. Не змогла пропустити подію і Сігурні Вівер, яка отримала міжнародну нагороду за внесок у кіно. Вона стримано позувала перед фотографами у закритій темно-зеленій сукні.
Найкращим європейським фільмом було визнано роботу Жюстіна Тріє "Анатомія падіння". Нагороду за найкращу жіночу роль забрала Малена Альтеріо ("Щось ось-ось станеться"), а за найкращу чоловічу — Давид Вердагер ("Жарти та цигарки").
Пенелопа не була номінована на жодну нагороду, а їх було двадцять вісім, від найкращої жіночої ролі до найкращого документального фільму.
Нещодавно актриса знялася в біографічному фільмі "Феррарі" (2023), який не зміг повернути свій бюджет у прокаті, незважаючи на схвальні відгуки.
Ferrari розповідає про особисту та професійну боротьбу Енцо Феррарі (Адам Драйвер), італійського засновника автовиробника Ferrari. Пенелопа грає його дружину Лору. Також у головних ролях були Шейлін Вудлі, Патрік Демпсі та Джек О'Коннелл.
Нагадаємо, Агілера та Дуа Ліпа здійняли фурор на вручення Grammy.
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