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Розкішна Пенелопа Крус сяяла на червоній доріжці в обіймах культового режисера

12 лютого 2024 08:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розкішна Пенелопа Крус сяяла на червоній доріжці в обіймах культового режисера
Акторка Пенелопа Крус та режисер Педро Альмадовар. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В іспанському місті Вальядолід відбулася щорічна церемонія вручення нагород головної іспанської кінопремії "Гойя". Захід відвідали Пенелопа Крус, Педро Альмадовар та Сігурні Вівер.

Про це пише Daily Mail.

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Пенелопа Крус обрала довгу сукню з квітковим принтом та глибоким декольте. Волосся актриса вклала у стилі Жаклін Кеннеді. Разом з Крус на червоній доріжці позував режисер Педро Альмадовар. Не змогла пропустити подію і Сігурні Вівер, яка отримала міжнародну нагороду за внесок у кіно. Вона стримано позувала перед фотографами у закритій темно-зеленій сукні.

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters
Акторка Пенелопа Крус. Фото: Reuters

 

Акторка Пенелопа Крус та Педро Альмадовар. Фото: Reuters
Акторка Пенелопа Крус та Педро Альмадовар. Фото: Reuters

 

Акторка Сігурні Вівер. Фото: Reuters
Акторка Сігурні Вівер. Фото: Reuters

 

Акторка Сігурні Вівер. Фото: Reuters
Акторка Сігурні Вівер. Фото: Reuters

Найкращим європейським фільмом було визнано роботу Жюстіна Тріє "Анатомія падіння". Нагороду за найкращу жіночу роль забрала Малена Альтеріо ("Щось ось-ось станеться"), а за найкращу чоловічу — Давид Вердагер ("Жарти та цигарки").

Пенелопа не була номінована на жодну нагороду, а їх було двадцять вісім, від найкращої жіночої ролі до найкращого документального фільму.

Нещодавно актриса знялася в біографічному фільмі "Феррарі" (2023), який не зміг повернути свій бюджет у прокаті, незважаючи на схвальні відгуки.

Ferrari розповідає про особисту та професійну боротьбу Енцо Феррарі (Адам Драйвер), італійського засновника автовиробника Ferrari. Пенелопа грає його дружину Лору. Також у головних ролях були Шейлін Вудлі, Патрік Демпсі та Джек О'Коннелл.

Нагадаємо, Агілера та Дуа Ліпа здійняли фурор на вручення Grammy.

Раніше невістка Бекхемів вийшла на червону доріжку з зірковою свекрухою.

премія
закордонні зірки
зірки
Пенелопа Крус

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