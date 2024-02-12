Роскошная Пенелопа Крус сияла на красной дорожке в объятиях культового режиссера.

Актриса Пенелопа Крус и режиссер Педро Альмадовар. Фото: Reuters

В испанском городе Вальядолид состоялась ежегодная церемония вручения наград главной испанской кинопремии "Гойя". Мероприятие посетили Пенелопа Крус, Педро Альмадовар и Сигурни Уивер.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пенелопа Крус выбрала длинное платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Волосы актриса уложила в стиле Жаклин Кеннеди. Вместе с Крус на красной дорожке позировал режиссер Педро Альмадовар. Не смогла пропустить событие и Сигурни Уивер, получившая международную награду за вклад в кино. Она сдержанно позировала перед фотографами в закрытом темно-зеленом платье.

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters

Актриса Пенелопа Крус. Фото: Reuters

Актриса Пенелопа Крус и Педро Альмадовар. Фото: Reuters

Актриса Сигурни Уивер. Фото: Reuters

Актриса Сигурни Уивер. Фото: Reuters

Лучшим европейским фильмом была признана работа Жюстина Трие "Анатомия падения". Награду за лучшую женскую роль забрала Малена Альтерио ("Что-то вот-вот произойдет"), а за лучшую мужскую — Давид Вердагер ("Шутки и сигареты").

Пенелопа не была номинирована ни на одну награду, а их было двадцать восемь, от лучшей женской роли до лучшего документального фильма.

Недавно актриса снялась в биографическом фильме "Феррари" (2023), который не смог вернуть свой бюджет в прокате, несмотря на положительные отзывы.

Ferrari рассказывает о личной и профессиональной борьбе Энцо Феррари (Адам Драйвер), итальянского основателя автопроизводителя Ferrari. Пенелопа играет его супругу Лору. Также в главных ролях были Шейлин Вудли, Патрик Демпси и Джек О'Коннелл.

Напомним, Агилера и Дуа Липа произвели фурор на вручение Grammy.

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