Сидели в телефонах и дремали — семья Кардашьян откровенно скучала во время Супербоула

Ложа, в которой сидят Ким, Хлои Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джастин и Хайли Бибер, Сиара с мужем. Фото: AP

На одном из важнейших спортивных событий года – Супербоул — собралось много звезд шоу-бизнеса. Однако пока одни болели и хорошо проводили время, другие откровенно скучали.

Об этом пишет Daily Mail.

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Часть семьи Кардашьян посетила Супербоул 2024 — финальную игру сезона между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

На событие пришли в частности Ким, Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер. К ним в VIP-ложе за миллион долларов присоединились Джастин Бибер и его супруга Хайли, модель Винни Харлоу, певица Сиара с мужем футболистом и другие.

Ложа, в которой сидят Ким, Хлои Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джастин и Хайли Бибер, Сиара с мужем. Фото: AP

Однако в их ложе всем, очевидно, было нудно. Большинство сидели в телефонах или разговаривали, несмотря на игру. Кое-кто даже дремал. Из лиц было ясно, что звезды ждут, когда игра уже завершится.

Телезвезды Ким Кардашьян, Ла Ла Васкес и Хлои Кардашьян. Фото: AP

Хайли и Джастин Бибер. Фото: AP

В это время в другой ложе, также за миллион долларов, певица Тейлор Свифт, которая встречается с игроком Канзас-Сити Чифс Тревисом Келси, всю игру активно болела. К ней в ложе присоединились друзья, в том числе актриса Блейк Лайвли и певица Лана Дель Рэй.

Певица Тейлор Свифт и актриса Блэйк Лайвли. Фото: Reuters

Ложа певицы Тейлор Свифт. Фото: AP

Все они были очень вовлечены в игру и наблюдали за происходящим на поле.

Канзас-Сити Чифс выиграли матч, после чего Тревис Келси и Тейлор Свифт зажгли на афтерпати.

Напомним, ранее мы писали о самых зрелищных моментах Супербоула-2024.

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