Сидели в телефонах и дремали — семья Кардашьян откровенно скучала во время Супербоула
На одном из важнейших спортивных событий года – Супербоул — собралось много звезд шоу-бизнеса. Однако пока одни болели и хорошо проводили время, другие откровенно скучали.
Об этом пишет Daily Mail.
Семья Кардашьян — не фанаты футбола
Часть семьи Кардашьян посетила Супербоул 2024 — финальную игру сезона между Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.
На событие пришли в частности Ким, Хлои Кардашьян и Кендалл Дженнер. К ним в VIP-ложе за миллион долларов присоединились Джастин Бибер и его супруга Хайли, модель Винни Харлоу, певица Сиара с мужем футболистом и другие.
Однако в их ложе всем, очевидно, было нудно. Большинство сидели в телефонах или разговаривали, несмотря на игру. Кое-кто даже дремал. Из лиц было ясно, что звезды ждут, когда игра уже завершится.
В это время в другой ложе, также за миллион долларов, певица Тейлор Свифт, которая встречается с игроком Канзас-Сити Чифс Тревисом Келси, всю игру активно болела. К ней в ложе присоединились друзья, в том числе актриса Блейк Лайвли и певица Лана Дель Рэй.
Все они были очень вовлечены в игру и наблюдали за происходящим на поле.
Канзас-Сити Чифс выиграли матч, после чего Тревис Келси и Тейлор Свифт зажгли на афтерпати.
Напомним, ранее мы писали о самых зрелищных моментах Супербоула-2024.
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