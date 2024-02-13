Сиділи у телефонах і куняли — родина Кардаш'ян відверто нудьгувала під час Супербоул

Ложа, у якій сидять Кім, Хлої Кардаш'ян, Кендалл Дженнер, Джастін і Хайлі Бібер, Сіара з чоловіком. Фото: AP

На одній з найважливіших спортивних подій року — Супербоул — зібралося багато зірок шоубізнесу. Проте поки одні вболівали і гарно проводили час, інші відверто нудьгували.

Про це пише Daily Mail.

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Частина родини Кардаш'ян відвідала Супербоул 2024 — фінальну гру сезону між Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс.

На подію прийшли зокрема Кім, Хлої Кардаш'ян і Кендалл Дженнер. До них у VIP-ложі за мільйон доларів приєдналися Джастін Бібер і його дружина Хайлі, модель Вінні Харлоу, співачка Сіара з чоловіком футболістом та інші.

Ложа, у якій сидять Кім, Хлої Кардаш'ян, Кендалл Дженнер, Джастін і Хайлі Бібер, Сіара з чоловіком. Фото: AP

Проте, у їхній ложі всім, вочевидь, було нудно. Більшість сиділи у телефонах чи розмовляли, не зважаючи на гру. Дехто навіть куняв. З облич було зрозуміло, що зірки чекають, коли ж гра вже завершиться.

Телезірки Кім Кардаш'ян, Ла Ла Васкес і Хлої Кардаш'ян. Фото: AP

Хайлі і Джастін Бібер. Фото: AP

У цей час у іншій ложі, також за мільйон доларів, співачка Тейлор Свіфт, яка зустрічається з гравцем Канзас-Сіті Чіфс Тревісом Келсі, всю гру активно вболівала. До неї у ложі приєдналися друзі, зокрема акторка Блейк Лайвлі і співачка Лана Дель Рей.

Співачка Тейлор Свіфт та акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Ложа співачки Тейлор Свіфт. Фото: AP

Всі вони були дуже залучені у гру і спостерігали за тим, що відбувається на полі.

Канзас-Сіті Чіфс таки виграли матч, після чого Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт запалили на афтерпаті.

Нагадаємо, раніше ми писали про найвидовищніші моменти Супербоулу-2024.

Також ми розповідали, що Кім Кардаш'ян запідозрили у романі з футболістом Бекхемом.