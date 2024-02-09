Скандальный блогер Ксюша Манекен шокирована проверками НБУ
Национальный банк Украины решил проверить блогеров на финансовую честность. Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, также попала в список и возмущена такой ситуацией.
Об этом она рассказала в instagram.
Ксюша Манекен высмеяла проверки НБУ
Блогер Оксана Волощук, которая ведет соцсети под псевдонимом "Ксюша Манекен", публично высмеяла решение Национального банка Украины проверить в рамках финмониторинга 170 инфлюэнсеров.
"Наконец-то взялись за реальных коррупционеров!" — написала девушка.
Ксюша Манекен считает такие действия НБУ неправильными, ведь она, по ее мнению, делает достаточно для страны.
"Остаешься в стране, платишь налоги, помогаешь армии — и все равно вечно крайний, вечно под подозрением, вечно делаешь недостаточно. Обожаю эти публичные "порки", — написала девушка.
Детали проверки счетов блогеров
Национальный банк Украины направил в разные банки указание проверить 170 блогеров. Среди них — Ксюша Манекен, Олег Машуковский, Анна Алхим, Татьяна Самбурская, Татьяна Парфильева, Татьяна Пренткович и другие.
Специалисты по финмониторингу проверят большие внесения/снятия наличных со счета инфлюэнсеров — по предварительной информации от 80 тысяч гривен.
"Если, например, у вас только оплаты коммуналки или мобильного, то в этом нет ничего удивительного. Но если вам регулярно зачисляют из разных мест наличные деньги через платежные терминалы — это вызывает вопрос", — заявляют банковские служащие.
Ранее блогер Петр Заставный отреагировал на финансовые проверки НБУ.
Стало известно, кого из блогеров проверит НБУ.
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