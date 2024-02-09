Скандальный блогер Ксюша Манекен шокирована проверками НБУ

Блогер Ксюша Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Национальный банк Украины решил проверить блогеров на финансовую честность. Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, также попала в список и возмущена такой ситуацией.

Об этом она рассказала в instagram.

Читайте также:

Ксюша Манекен высмеяла проверки НБУ

Блогер Оксана Волощук, которая ведет соцсети под псевдонимом "Ксюша Манекен", публично высмеяла решение Национального банка Украины проверить в рамках финмониторинга 170 инфлюэнсеров.

"Наконец-то взялись за реальных коррупционеров!" — написала девушка.

Сториз Ксюши Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Ксюша Манекен считает такие действия НБУ неправильными, ведь она, по ее мнению, делает достаточно для страны.

"Остаешься в стране, платишь налоги, помогаешь армии — и все равно вечно крайний, вечно под подозрением, вечно делаешь недостаточно. Обожаю эти публичные "порки", — написала девушка.

Сториз Ксюши Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Детали проверки счетов блогеров

Национальный банк Украины направил в разные банки указание проверить 170 блогеров. Среди них — Ксюша Манекен, Олег Машуковский, Анна Алхим, Татьяна Самбурская, Татьяна Парфильева, Татьяна Пренткович и другие.

Специалисты по финмониторингу проверят большие внесения/снятия наличных со счета инфлюэнсеров — по предварительной информации от 80 тысяч гривен.

"Если, например, у вас только оплаты коммуналки или мобильного, то в этом нет ничего удивительного. Но если вам регулярно зачисляют из разных мест наличные деньги через платежные терминалы — это вызывает вопрос", — заявляют банковские служащие.

Ранее блогер Петр Заставный отреагировал на финансовые проверки НБУ.

Стало известно, кого из блогеров проверит НБУ.