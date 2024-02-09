Скандальна блогерка Ксюша Манекен шокована перевірками НБУ

Блогерка Ксюша Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Національний банк України вирішив перевірити блогерів на фінансову доброчесність. Інфлюенсерка Оксана Волощук відома, як Ксюша Манекен, також потрапила у список і обурена такою ситуацією.

Про це вона розповіла в instagram.

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Ксюша Манекен висміяла перевірки НБУ

Українська блогерка Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, публічно висміяла рішення Національного банку України перевірити в рамках фінмоніторингу 170 інфлюенсерів.

"Нарешті взялися за реальних корупціонерів!" — написала дівчина.

Сторіз Ксюші Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Ксюша Манекен вважає такі дії НБУ неправильними, адже вона, на її думку, робить достатньо для країни.

"Залишаєшся в країні, сплачуєш податки, допомагаєш армії — і все одно вічно крайній, вічно під підозрою, вічно робиш недостатньо. Обожнюю ці публічні "порки", — написала дівчина.

Сторіз Ксюші Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Деталі перевірки рахунків блогерів

Національний банк України направив у різні банки вказівку перевірити 170 блогерів. Серед них — Ксюша Манекен, Олег Машуковський, Анна Алхім, Тетяна Самбурська, Тетяна Парфільєва, Тетяна Пренткович та інші.

Фахівці з фінмоніторингу перевірять великі внесення/зняття готівки з рахунку інфлюенсерів — за попередньою інформацією від 80 тисяч гривень.

"Якщо, наприклад, у вас лише оплати комуналки чи мобільного, то у цьому немає нічого дивного. Але якщо вам регулярно зараховують із різних місць готівку через платіжні термінали — це викликає питання", — заявляють банківські службовці.

Раніше блогер Петро Заставний відреагував на фінансові перевірки НБУ.

Стало відомо, кого з блогерів перевірить НБУ.