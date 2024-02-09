Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Скандальна блогерка Ксюша Манекен шокована перевірками НБУ arrow

Скандальна блогерка Ксюша Манекен шокована перевірками НБУ

9 лютого 2024 15:08
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Скандальна блогерка Ксюша Манекен шокована перевірками НБУ
Блогерка Ксюша Манекен. Фото: instagram.com/maneken007
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Національний банк України вирішив перевірити блогерів на фінансову доброчесність. Інфлюенсерка Оксана Волощук відома, як Ксюша Манекен, також потрапила у список і обурена такою ситуацією.

Про це вона розповіла в instagram.

Читайте також:

Ксюша Манекен висміяла перевірки НБУ

Українська блогерка Оксана Волощук, відома як Ксюша Манекен, публічно висміяла рішення Національного банку України перевірити в рамках фінмоніторингу 170 інфлюенсерів. 

"Нарешті взялися за реальних корупціонерів!" — написала дівчина.

Сторіз Ксюші Манекен. Фото: instagram.com/maneken007
Сторіз Ксюші Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Ксюша Манекен вважає такі дії НБУ неправильними, адже вона, на її думку, робить достатньо для країни.

"Залишаєшся в країні, сплачуєш податки, допомагаєш армії — і все одно вічно крайній, вічно під підозрою, вічно робиш недостатньо. Обожнюю ці публічні "порки", — написала дівчина.

Сторіз Ксюші Манекен. Фото: instagram.com/maneken007
Сторіз Ксюші Манекен. Фото: instagram.com/maneken007

Деталі перевірки рахунків блогерів

Національний банк України направив у різні банки вказівку перевірити 170 блогерів. Серед них — Ксюша Манекен, Олег Машуковський, Анна Алхім, Тетяна Самбурська, Тетяна Парфільєва, Тетяна Пренткович та інші.

Фахівці з фінмоніторингу перевірять великі внесення/зняття готівки з рахунку інфлюенсерів — за попередньою інформацією від 80 тисяч гривень.

"Якщо, наприклад, у вас лише оплати комуналки чи мобільного, то у цьому немає нічого дивного. Але якщо вам регулярно зараховують із різних місць готівку через платіжні термінали — це викликає питання", — заявляють банківські службовці.

Раніше блогер Петро Заставний відреагував на фінансові перевірки НБУ.

Стало відомо, кого з блогерів перевірить НБУ.

НБУ
скандал
блогери
гроші
українські зірки
перевірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі