Певица-предательница Лолита Милявская. Фото: росСМИ

В РФ еще один участник "голой вечеринки" анонсировал поездку на захваченные территории Украины. Певица Лолита собирается посетить "один из регионов".

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Лолита помогает армии РФ давно

Певица Лолита заявила, что ее концерты отменяют из-за общественных активистов, считающих, что она "недостаточно покаялась".

Чтобы доказать, что это не так, 60-летняя певица рассказала, что много лет ездила по больницам во время военных действий и помогала финансово, но никогда об этом не говорила.

"В течение многих лет я ездила по больницам во время разных вооруженных столкновений. Покупала аппаратуру и делала все возможное, чтобы в палатах, где лежали люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт из-за увечий, могли хотя бы смотреть телевизор с разными развлекательными программами , чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это", — рассказала певица-изменница.

Милявская отметила, что подвергалась хейту, но несмотря на это продолжала оказывать поддержку.

"Меня сняли с поезда, когда я уехала в Украину посетить дочь. В результате дали десять лет "невъезда" за посещение Крыма. Назвали проституткой продажной, в чем только не обвиняли. Я терпела. Еще за мой счет сделана не одна операция нуждающимся людям. Я никогда не обнародовала, потому что считала, что это неинтеллигентно", — заявила Лолита.

Также певица вспомнила, что она и раньше выступала на оккупированных территориях.

"Я одна из первых, кто давал концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. После концерта они рассказывали мне о боевых действиях и том ужасе, который они пережили, их семьи тоже", — вспомнила Милявская.

А теперь она намерена помочь в восстановлении храма "в одном из новых российских регионов". На какую именно оккупированную украинскую территорию изменница отправится на этот раз, она не указала.

Напомним, ранее мы писали, что Киркоров спел для раненых россиян на оккупированном Донбассе. Однако время боевики ДНР выступили категорически против его концертов на оккупированной территории.