Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ

У РФ ще один учасник "голої вечірки" анонсував поїздку на захоплені території України. Співачка Лоліта збирається відвідати "один з регіонів".

Про це пишуть росЗМІ.

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Співачка Лоліта заявила, що її концерти скасовують через громадських активістів, які вважають, що вона "недостатньо покаялася".

Щоб довести, що це не так, 60-річна співачка розповіла, що багато років їздила госпіталями під час воєн і допомагала фінансово, але ніколи про це не говорила.

"Протягом багатьох років я їздила по шпиталях під час різних збройних зіткнень. Купувала апаратуру і робила все можливе, щоб у палатах, де лежали люди, які ніколи не змогли б прийти на мій концерт через каліцтво, могли хоча б дивитися телевізор з різними розважальними програмами, щоб він давав їм можливість жити. У мене є медаль за це", — розповіла співачка-зрадниця.

Мілявська зазначила, що зазнавала хейту, але попри це продовжувала надавати підтримку.

"Мене зняли з поїзда, коли я поїхала в Україну відвідати дочку. В результаті дали десять років "нев'їзду" за відвідання Криму. Назвали повією продажною, в чому тільки не звинувачували. Я терпіла. Ще за мій рахунок зроблено не одну операцію нужденним людям. Я ніколи не оприлюднювала, бо вважала, що це неінтелігентно", — заявила Лоліта.

Також співачка згадала, що вона і раніше виступала на окупованих територіях.

"Я одна з перших, хто давав концерти в Донецьку і Луганську. Я співала, а дорослі мужики плакали. Після концерту вони розповідали мені про бойові дії і про той жах, який вони пережили, їхні сім'ї теж",— згадала Мілявська.

А тепер вона має намір допомогти у відновленні храму "в одному із нових російських регіонів". На яку саме окуповану українську територію зрадниця вирушить цього разу, вона не зазначила.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кіркоров заспівав для поранених росіян на окупованому Донбасі. Проте час бойовики "ДНР" виступили категорично проти його концертів на окупованій території.