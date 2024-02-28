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Стало известно, чем пожертвовал Бен Аффлек ради Дженнифер Лопес

28 февраля 2024 15:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, чем пожертвовал Бен Аффлек ради Дженнифер Лопес
Актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Бен Аффлек в новом документальном фильме Дженнифер Лопес заявил, что не хотел, чтобы их отношения выставлялись на всеобщее обозрение, но пошел на компромисс ради своей супруги. Известно, что первая попытка пары построить отношения в 2000-х провалилась, по слухам, именно потому, что их постоянно преследовали фотографы, а пресса писала о каждом их шаге.

Об этом пишет издание People.

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Восстанавливая отношения с Лопес, Аффлек понял, что публичная жизнь — это неизбежность для Дженнифер и тех, кто хочет быть рядом с ней.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

"Когда мы возобновили отношения, я сказал: "Послушай, одна из вещей, которых я не хочу, — это отношения для соцсетей. Но я понял, что просить об этом нечестно. Это как будто ты собираешься связать жизнь с капитаном корабля и говоришь: "Ну, я не люблю воду", — говорит актер.

Дженнифер Лопес не слишком часто постит фотографии и подробности романа в соцсетях.

"Мы только два человека с разными подходами, которые пытаются научиться идти на компромисс", — убежден Аффлек.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в 2022 году, через 20 лет после разрыва отношений в 2000-х, в сентябре 2023-го супруги отметили первую годовщину свадьбы.

"Я не думаю, что Бену комфортно, когда я делаю все это. Но он любит меня, он знает, что я артист, и он будет поддерживать меня всеми возможными способами, потому что он знает, что нельзя помешать мне создавать музыку...Он не хочет меня останавливать. Но это не значит, что ему комфортно быть музой", — говорит Дженнифер Лопес.

Напомним, Дженнифер Лопес посетила презентацию с Беном Аффлеком.

Ранее Дженнифер Лопес представила танцевальный хит.

Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
зарубежные звезды
звездная пара

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