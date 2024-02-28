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Стало відомо, чим пожертвував Бен Аффлек заради Дженніфер Лопес

28 лютого 2024 15:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, чим пожертвував Бен Аффлек заради Дженніфер Лопес
Актор Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Бен Аффлек у новому документальному фільмі Дженніфер Лопес заявив, що не хотів, щоб їхні стосунки виставлялися на загальний огляд, але пішов на компроміс заради своєї дружини. Відомо, що перша спроба пари побудувати стосунки у 2000-х провалилася, з чуток, саме через те, що їх постійно переслідували фотографи, а преса писала про кожен їхній крок.

Про це пише видання People.

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Відновлюючи стосунки з Лопес, Аффлек зрозумів, що публічне життя — це неминучість для Дженніфер і тих, хто хоче бути поруч із нею.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Коли ми відновили стосунки, я сказав: "Послухай, одна з речей, яких я не хочу, — це стосунки для соцмереж. Але я зрозумів, що просити про це нечесно. Це ніби ти збираєшся пов'язати життя з капітаном корабля і кажеш: "Ну, я не люблю води", — говорить актор.

Дженніфер Лопес не надто часто публікує його фотографії та подробиці їхнього роману у соцмережах.

"Ми лише дві людини з різними підходами, які намагаються навчитися йти на компроміс", — переконаний Аффлек.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися у 2022 році, через 20 років після розриву стосунків у 2000-х, у вересні 2023-го подружжя відзначило першу річницю весілля.

"Я не думаю, що Бену комфортно, коли я роблю все це. Але він любить мене, він знає, що я артист, і він підтримуватиме мене всіма можливими способами, тому що він знає, що не можна перешкодити мені створювати музику...він не хоче мене зупиняти. Але це не означає, що йому комфортно бути музою", — говорить Дженіфер Лопес.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес завітала на презентацію з Беном Аффлеком.

Раніше Дженніфер Лопес представила танцювальний хіт.

Дженіфер Лопес
Бен Аффлек
закордонні зірки
зіркова пара

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