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Дженніфер Лопес у рожевому корсеті виставила напоказ свої пишні форми

22 лютого 2024 15:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес у рожевому корсеті виставила напоказ свої пишні форми
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка й акторка Дженніфер Лопес опублікувала фото у рожевому вбранні. Костюм був схожим на той, що мала Мадонна у 1980-х роках.

Про це пише Daily Mail.

Співачка на фото вразила відвертим образом

54-річна співачка та акторка позувала в блідо-бежевому мереживному вбранні, яке добре демонструвало її пишні форми. Образ складався з корсету, колготок та взуття. Це вбрання створили для спеціального живого концерту Apple Music на підтримку її нового проекту This Is Me...Now, який є продовженням її альбому This Is Me..., про її стосунки з чоловіком Беном Аффлеком.

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Лопес розпустила довге волосся та вдягнула сережки з діамантами, доповнивши образ безлічю золотих каблучок.

Новий фільм Лопес займає перше місце на Amazon Prime.

"Вона в захваті від того, що і альбом, і фільм так добре сприймають. Вона відчувала, що її шанувальники позитивно відреагують на This Is Me... Now, тому що це дуже особисте. Це її бачення та демонстрація її творчої свободи", — розповів інсайдер.

Документальний фільм The Greatest Love Story Never Told вийде 27 лютого. Джерело також розповіло, що Дженніфер почувається неймовірно, бо може створювати те, що хоче, на своїх умовах.

"Протягом усієї її кар’єри її критикували, і вона не могла по-справжньому отримати творчу свободу, тому цей проєкт був для неї настільки неймовірно важливим. Людям може знадобитися трохи часу, щоб зрозуміти її бачення, тому що це ніколи не створювалося раніше, але документальний фільм пояснить ще більше", — сказав інсайдер.

Співачка також сказала, що повернення до Аффлека було схоже на "поворот сюжету", яким вона ділиться у своєму новому фільмі.

"Це не казка...це справжня історія", — сказала співачка.

Дженніфер також сказала, що вона справді "виросла як творець і особистість".

Нагадаємо, Жизель Бюндхен приголомшила спокусливою фотосесією. 

Раніше Дженніфер Лопес прийшла на червону доріжку з зірковим чоловіком.

Дженіфер Лопес
фото
закордонні зірки
зірки

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