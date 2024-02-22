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Дженнифер Лопес в розовом корсете выставила на показ свои пышные формы

22 февраля 2024 15:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес в розовом корсете выставила на показ свои пышные формы
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала фото в розовом наряде. Образ походил на тот, что показалв Мадонна в 1980-х.

Об этом пишет Daily Mail.

Певица на фото поразила откровенным нарядом

54-летняя певица и актриса позировала в бледно-бежевом кружевном костюме, эффектно демонстрировавшем ее пышные формы. Образ состоял из корсета, колготок и обуви. Этот наряд создали для специального живого концерта Apple Music в поддержку ее нового проекта This Is Me...Now, который является продолжением ее альбома This Is Me..., в основном о ее отношениях с супругом Беном Аффлеком.

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Лопес распустила длинные волосы и надела серьги с бриллиантами, дополнив образ множеством золотых перстней.

Новый фильм Лопес занимает первое место в Amazon Prime.

"Она в восторге от того, что и альбом, и фильм так хорошо принимают. Она чувствовала, что ее поклонники положительно отреагируют на This Is Me...Now, потому что это очень личное. Это ее видение и демонстрация ее творческой свободы", — рассказал инсайдер.

Документальный фильм The Greatest Love Story Never Told выйдет 27 февраля. Источник также рассказал, что Дженнифер чувствует себя невероятно, потому что может создавать то, что хочет на своих условиях.

"В течение всей ее карьеры ее критиковали, и она не могла по-настоящему получить творческую свободу, поэтому этот проект был для нее настолько невероятно важный. Людям может понадобиться немного времени, чтобы понять ее видение, потому что этого никогда не делалось раньше, но документальный фильм объяснит еще больше", — сказал инсайдер.

Певица также сказала, что возвращение к Аффлеку было похоже на "поворот сюжета", которым она делится в своем новом фильме.

"Это не сказка...это настоящая история" , — сказала певица.

Дженнифер также сказала, что она действительно "выросла как творец и личность".

Напомним, Жизель Бюндхен ошеломила соблазнительной фотосессией.

Ранее Дженнифер Лопес пришла на красную дорожку со звездным супругом.

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