Жизель Бюндхен засвітила звабливі форми у яскравих сукнях від Balmain

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен взяла участь у зйомці нової рекламної кампанії Balmain. На знімках зірка позує в міні-сукні, комбінезоні у стилі 1980-х з весняної колекції бренду в об'єктиві відомого фешн-фотографа Рафаель Паваротті.

Фото з'явились у соціальній мережі Жизель.

Жизель Бюндхен вразила зйомкою у сукнях люксового бренду

Модель підкреслила підтягнуте тіло яскравим вбранням. Також Жизель продемонструвала нову модель сумки Balmain Jolie Madame. Відмінна фізична форма — результат наполегливих занять з особистим тренером. Але спорт не єдине, що цікавить зірку.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

На День святого Валентина папараці застали Бундхен за поцілунками з тренером із джиу-джитсу Хоакімом Валенте.

"Вони глибоко закохані один в одного", — сказав інсайдер про Бундхен і Валент, хоча раніше супермодель відмовчувалася, коли її запитували про побачення та нові романи.

Минулого місяця Жизель розповіла в інтерв'ю, що спочатку вона водила своїх дітей у студію Валенте, сподіваючись, що вони зможуть опанувати деякі навички самооборони, хоча незабаром їй захотілося взяти власні уроки. Вона навіть знімалася із братами Валенте у модній фотосесії.

Чутки про стосунки лише посилилися після того, як Хоакім був помічений у багатьох поїздках Жизель із дітьми до Коста-Рики та Бразилії.

"Він наш учитель і, найголовніше, людина, якою я захоплююся і якій довіряю. Це так здорово, коли мої діти оточені такою енергією", — говорила модель.

У жовтні 2022 року Жизель Бундхен та Том Бреді оголосили про розлучення після 13 років шлюбу. Модель розповідала, що тяжко переживала розлучення з чоловіком. Впоратися з усіма проблемами їй допоміг її спосіб життя: вона приділяла багато уваги спорту, правильному харчуванню та медитаціям.

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