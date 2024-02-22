Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Жизель Бюндхен засвітила звабливі форми у яскравих сукнях від Balmain arrow

Жизель Бюндхен засвітила звабливі форми у яскравих сукнях від Balmain

22 лютого 2024 10:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жизель Бюндхен засвітила звабливі форми у яскравих сукнях від Balmain
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Жизель Бюндхен взяла участь у зйомці нової рекламної кампанії Balmain. На знімках зірка позує в міні-сукні, комбінезоні у стилі 1980-х з весняної колекції бренду в об'єктиві відомого фешн-фотографа Рафаель Паваротті.

Фото з'явились у соціальній мережі Жизель.

Жизель Бюндхен вразила зйомкою у сукнях люксового бренду

Модель підкреслила підтягнуте тіло яскравим вбранням. Також Жизель продемонструвала нову модель сумки Balmain Jolie Madame. Відмінна фізична форма — результат наполегливих занять з особистим тренером. Але спорт не єдине, що цікавить зірку.

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

На День святого Валентина папараці застали Бундхен за поцілунками з тренером із джиу-джитсу Хоакімом Валенте.

"Вони глибоко закохані один в одного", — сказав інсайдер про Бундхен і Валент, хоча раніше супермодель відмовчувалася, коли її запитували про побачення та нові романи.

Минулого місяця Жизель розповіла в інтерв'ю, що спочатку вона водила своїх дітей у студію Валенте, сподіваючись, що вони зможуть опанувати деякі навички самооборони, хоча незабаром їй захотілося взяти власні уроки. Вона навіть знімалася із братами Валенте у модній фотосесії.

Чутки про стосунки лише посилилися після того, як Хоакім був помічений у багатьох поїздках Жизель із дітьми до Коста-Рики та Бразилії.

"Він наш учитель і, найголовніше, людина, якою я захоплююся і якій довіряю. Це так здорово, коли мої діти оточені такою енергією", — говорила модель.

У жовтні 2022 року Жизель Бундхен та Том Бреді оголосили про розлучення після 13 років шлюбу. Модель розповідала, що тяжко переживала розлучення з чоловіком. Впоратися з усіма проблемами їй допоміг її спосіб життя: вона приділяла багато уваги спорту, правильному харчуванню та медитаціям.

Нагадаємо, Даша Квіткова вразила відвертою фотосесією.

Раніше модель Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку культового глянцю.

мода
закордонні зірки
зірки
фотосесія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

Актуальне по темі