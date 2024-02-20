Донька Кейт Мосс знялась для Vogue в екстравагантній фотосесії

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

21-річна дочка моделі Кейт Мосс Ліла з'явилася на обкладинці березневого номера іспанського Vogue. Красуня знялася у яскравій футуристичній фотосесії для журналу.

Про це пише Vogue.

Донька Кейт Мосс розповіла про думку мами про її кар'єру

Ліла Мосс, на думку багатьох, потрапила в індустрію лише завдяки своїй мамі. В інтерв'ю Ліла розповіла, що спочатку не розглядала модельної кар'єри, тому що проти цього була її мама, яка хотіла захистити її від пасток індустрії.

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

"Коли я була молодша, я не думала про це, тому що моя мама не дозволяла мені працювати в цій індустрії. Я думаю, вона не хотіла, щоб я робила це, не будучи попередньо впевненою, що люди, яких вона знає і яким довіряє, приглянуть за мною і впевняться, що зі мною все гаразд", — сказала дівчина.

Проте все змінилося після того, як Кейт Мосс у 2016 році відкрила власне агентство, яке надало Лілі безпечніше середовище для початку модельної кар'єри під керівництвом матері. Ліла Мосс дебютувала на подіумі невдовзі після свого 18-річчя на показі Miu Miu весна-літо 2021 року, і з того часу на її рахунку багато виходів на подіум та фотосесії для глянцю.

За словами Ліли, вона відрізняється від своєї матері: хоча їй не вистачає впевненості у собі, вона також більш відповідальна.

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

"Я, звичайно, поки що недостатньо доросла, але я дуже сором'язлива. Мені не вистачає впевненості в собі, коли справа доходить до знайомства з новими людьми і спілкування з людьми старшими за мене. Я стаю досить замкненою і замикаюся в собі, але так, можливо, я більш відповідальна, ніж була моя мама у моєму віці. Я виросла, розуміючи, наскільки вимоглива ця професія і як багато доводиться мандрувати поодинці. Люди, з якими вона працювала, стали її сім'єю, тому що вона бачила їх дуже часто", — ділиться Ліла.

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Донька Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Ліла Мосс додала, що вона намагається не сприймати близько до серця невдачі і не порівнювати себе з успішнішими моделями.

"Я ставлюся до цього спокійно. Я думаю, що ти не можеш себе ні з ким порівнювати. Ця професія полягає в тому, щоб розповідати історії за допомогою одягу та пожвавлювати його. Ось чому я думаю, що важливо розуміти творчу сторону і не надто зациклюватися на зовнішності і тому, як вас сприймають", — говорить Ліла.

Раніше Ліла Мосс разом із матір'ю з'явилася на прощальній обкладинці британського Vogue, створеній Едвардом Еннінфулом, на якій він розмістив фото легенд моди. Багато хто розкритикував рішення помістити там Лілу, де їй нібито зовсім не місце, адже жодного відчутного внеску в модну індустрію вона поки що не зробила.

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