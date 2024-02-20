Дочь Кейт Мосс снялась для Vogue в экстравагантной фотосессии

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

21-летняя дочь модели Кейт Мосс Лила появилась на обложке мартовского номера испанского Vogue. Красавица снялась в яркой футуристической фотосессии для журнала.

Об этом пишет Vogue.

Дочь Кейт Мосс рассказала о мнении мамы о ее карьере

Лила Мосс, по мнению многих, попала в индустрию только благодаря своей маме. В интервью Лила рассказала, что поначалу не рассматривала модельную карьеру, потому что против этого была ее мать, которая хотела оградить ее от ловушек индустрии.

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

"Когда я была младше, я не думала об этом, потому что моя мама не позволяла мне работать в этой индустрии. Я думаю, она не хотела, чтобы я делала это, не будучи предварительно уверена, что люди, которых она знает и которым доверяет, присмотрят за мной и убедятся, что со мной все в порядке", — сказала девушка.

Однако все изменилось после того, как Кейт Мосс в 2016 году открыла собственное агентство, которое предоставило Лили более безопасную среду для начала модельной карьеры под руководством матери. Лила Мосс дебютировала на подиуме вскоре после своего 18-летия на показе Miu Miu весна-лето 2021 года, и с тех пор на ее счету много выходов на подиум и глянцевые фотосессии.

По словам Лилы, она отличается от своей матери: хотя ей не хватает уверенности в себе, она более ответственна.

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

"Я, конечно, пока недостаточно взрослая, но я очень застенчивая. Мне не хватает уверенности в себе, когда дело доходит до знакомства с новыми людьми и общения с людьми старше меня. Я становлюсь довольно замкнутой и замыкаюсь в себе, но да, может быть, я более ответственна, чем моя мама в моем возрасте. Я выросла, понимая, насколько требовательна эта профессия и как много приходится путешествовать в одиночку. Люди, с которыми она работала, стали ее семьей, потому что она видела их очень часто", — делится Лила.

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Дочь Кейт Мосс. Фото: vogue.es

Лила Мосс добавила, что она пытается не воспринимать близко к сердцу неудачи и не сравнивать себя с более успешными моделями.

"Я отношусь к этому спокойно. Я думаю, что ты не можешь себя ни с кем сравнивать. Эта профессия состоит в том, чтобы рассказывать истории с помощью одежды и оживлять ее. Вот почему я думаю, что важно понимать творческую сторону и не слишком зацикливаться на внешности и том, как вас воспринимают", — говорит Лила.

Ранее Лила Мосс вместе с матерью появилась на прощальной обложке британского Vogue, созданной Эдвардом Эннинфулом, на которой он разместил фото легенд моды. Многие раскритиковали решение поместить туда Лилу, где ей вроде бы совсем не место, ведь ни одного ощутимого вклада в модную индустрию она пока не сделала.

Напомним, Анна Ризадинова снялась в соблазнительной фотосессии.