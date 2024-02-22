Жизель Бюндхен зажгла обольстительные формы в ярких платьях от Balmain

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен приняла участие в съемке новой рекламной кампании Balmain. На снимках звезда позирует в мини-платье, комбинезоне в стиле 1980-х из весенней коллекции бренда в объективе известного фэшн-фотографа Рафаэля Паваротти.

Фото появились в социальной сети Жизель.

Жизель Бюндхен поразила съемкой в платьях люксового бренда

Модель подчеркнула подтянутое тело ярким нарядом. Также Жизель продемонстрировала новую модель сумки Balmain Jolie Madame. Отличная физическая форма — результат упорных занятий с личным тренером. Но спорт не единственное, что интересует звезду.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

На День святого Валентина папарацци застали Бундхен за поцелуями с тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте.

"Они глубоко влюблены друг в друга", — сказал инсайдер о Бюндхен и Валенте, хотя раньше супермодель отмалчивалась, когда ее спрашивали о свиданиях и новых романах.

В прошлом месяце Жизель рассказала в интервью, что сначала она водила своих детей в студию Валенте в надежде, что они смогут освоить некоторые навыки самообороны, хотя вскоре ей захотелось пройти собственные уроки. Она даже снималась с братьями Валенте в модной фотосессии.

Слухи об отношениях только усилились после того, как Хоаким был замечен во многих поездках Жизель с детьми в Коста-Рику и Бразилию.

"Он наш учитель и, самое главное, человек, которым я восхищаюсь и которому доверяю. Это так здорово, когда мои дети окружены такой энергией", — говорила модель.

В октябре 2022 года Жизель Бюндхен и Том Брэди объявили о разводе после 13 лет брака. Модель рассказывала, что тяжело переживала развод с супругом. Справиться со всеми проблемами ей помог ее образ жизни: она уделяла много внимания спорту, правильному питанию и медитациям.

Напомним, Даша Квиткова поразила откровенной фотосессией.

Ранее модель Клаудия Шиффер украсила обложку культового глянца.