Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Супермодель Клаудия Шиффер снялась для любимого люксового бренда arrow

Супермодель Клаудия Шиффер снялась для любимого люксового бренда

18 февраля 2024 10:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Супермодель Клаудия Шиффер снялась для любимого люксового бренда
Супермодель Клаудия Шиффер для Versace. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Супермодель Клаудия Шиффера снялась в рекламной компании Versace. Она уже 9-й раз становиться лицом люксового бренда.

Она выставила фотографии в instagram.

Клаудия Шиффер снялась после модельной паузы для Versace

Топовая модель Клаудия Шиффер в 1990-х была практическим постоянным лицом Versace. Первая ее съемка для этого бренда состоялась 30 лет назад. И вот она снова сияет в новой коллекции.

"Культовая металлическая сетка, сумки Medusa '95 — это может быть только Versace! Моя девятая кампания с моей семьей Versace и единственной и неповторимой Донателой Версаче — люблю тебя" написала модель.

В объективе Мерта Аласа представила новые сумки Medusa '95. Дизайнеры подобрали для нее главные образы сезона, то есть розовый костюм и вечернее платье, в котором она закрывала показ Versace весна-лето 2024 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Versace (@versace)

Руководитель бренда Донателла Версаче поделилась любимыми снимками из процесса съемок кампейна. Она очень счастлива, что Шиффер согласилась снова сотрудничать.

"Сегодня выходит коллекция Versace Весна-Лето 2024 и это праздник становления современных женщин и мужчин Versace. Мона, наша легендарная Клаудия и не только! Это все, что я люблю в моде. Конечно... Это Versace!" — подписала сообщение дизайнер.

Ранее Вера Брежнева обнаженная появилась на страницах известного глянца с благотворительной целью.

Также Джей Ло предстала топлессу перед своими фанатами.

Италия
мода
Клаудия Шиффер
Донателла Версаче
модель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

Актуальное по теме