Супермодель Клаудия Шиффер снялась для любимого люксового бренда

Супермодель Клаудия Шиффер для Versace. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Супермодель Клаудия Шиффера снялась в рекламной компании Versace. Она уже 9-й раз становиться лицом люксового бренда.

Она выставила фотографии в instagram.

Клаудия Шиффер снялась после модельной паузы для Versace

Топовая модель Клаудия Шиффер в 1990-х была практическим постоянным лицом Versace. Первая ее съемка для этого бренда состоялась 30 лет назад. И вот она снова сияет в новой коллекции.

"Культовая металлическая сетка, сумки Medusa '95 — это может быть только Versace! Моя девятая кампания с моей семьей Versace и единственной и неповторимой Донателой Версаче — люблю тебя", — написала модель.

В объективе Мерта Аласа представила новые сумки Medusa '95. Дизайнеры подобрали для нее главные образы сезона, то есть розовый костюм и вечернее платье, в котором она закрывала показ Versace весна-лето 2024 года.

Руководитель бренда Донателла Версаче поделилась любимыми снимками из процесса съемок кампейна. Она очень счастлива, что Шиффер согласилась снова сотрудничать.

"Сегодня выходит коллекция Versace Весна-Лето 2024 и это праздник становления современных женщин и мужчин Versace. Мона, наша легендарная Клаудия и не только! Это все, что я люблю в моде. Конечно... Это Versace!" — подписала сообщение дизайнер.

Ранее Вера Брежнева обнаженная появилась на страницах известного глянца с благотворительной целью.

Также Джей Ло предстала топлессу перед своими фанатами.