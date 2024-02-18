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Супермодель Клаудія Шиффер знялась для улюбленого люксового бренду

18 лютого 2024 10:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Супермодель Клаудія Шиффер знялась для улюбленого люксового бренду
Супермодель Клаудія Шиффер для Versace. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Супермодель Клаудія Шиффер знялась у рекламній компанії Versace. Вона вже 9 разів ставала обличчям люксового бренду.

Вона виставила світлини в instagram.

Клаудія Шиффер після модельної паузи знялась для Versace

Топова модель Клаудія Шиффер у 1990-тих була практичном постійним обличчям Versace. Перша її зйомка для цього бренду відбулась 30 років тому. І ось вона знову сяє у новій колекції.

"Культова металева сітка, сумки Medusa '95 — це може бути тільки Versace! Моя дев'ята кампанія з моєю сім'єю Versace та єдиною і неповторною Донателою Версаче — люблю тебе", — написала модель.

В об'єктиві Мерта Аласа представила нові сумки Medusa '95. Дизайнери підібрали для неї головні образи сезону, тобто рожевий костюм і вечірню сукню, в якій вона закривала показ Versace весна-літо 2024.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Керівниця бренду Донателла Версаче поділилась улюбленими знімками з процесу зйомок кампейну. Вона надзвичайно щаслива, що Шиффер погодилась знову співпрацювати.

"Сьогодні виходить колекція Versace Весна-Літо 2024 і це свято становлення сучасних жінок і чоловіків Versace. Мона, наша легендарна Клаудія і не тільки! Це все, що я люблю в моді. Звичайно.... Це Versace!" — підписала допис дизайнерка.

Раніше Віра Брежнєва оголена з'явилась на сторінках відомого глянцю з благодійною метою.

Також Джей Ло постала топлес перед своїми фанатами.

Італія
мода
Клаудія Шиффер
Донателла Версаче
модель

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