Тейлор Свифт второй год получила престижную премию IFPI

Певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

Популярная певица Тейлор Свифт, ставшая "Человеком года", выиграла престижную премию. Она заработала наибольшую сумму денег на своих песнях и была отмечена организацией IFPI.

Об этом написали на сайте премии.

Тейлор Свифт стала лучшим исполнителем звукозаписи

Организация IFPI, представляющая индустрию звукозаписывающей музыки по всему миру, объявила победителя премии. Тейлор Свифт стала лучшим исполнителем звукозаписи.

Уникальная награда отдается тому артисту, который возглавил рейтинг мировых продаж. Свифт уже второй год получает эту награду. Раньше она побеждала также в 2014, 2019 и 2022 годах.

Второе и третье места заняли звезды K-Pop SEVENTEEN и Stray Kids. Чуть меньше заработали очень известные артисты Drake, The Weeknd, Bad Bunny, Lana Del Ray, Ed Sheeran и Eminem. Впервые в рейтинг попали Morgan Wallen, TOMORROW X TOGETHER, NewJeans.

Рейтинг премий IFPI. Фото: сайт премии

Ранее сообщили, что фанатка Свифт погибла при попытке попасть на ее выступление.

Также Тейлор Свифт недавно организовала самый большой концерт за всю ее карьеру.