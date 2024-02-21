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Тейлор Свіфт другий рік поспіль отримала престижну премію IFPI

21 лютого 2024 23:08
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Тейлор Свіфт другий рік поспіль отримала престижну премію IFPI
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярна співачка Тейлор Свіфт, яка стала "Людиною року 2023", виграла престижну премію. Вона заробила найбільшу суму грошей на своїх піснях і була відмічена організацією IFPI.

Про це написали на сайті премії.

Тейлор Свіфт стала найкращою виконавицею звукозапису

Організація IFPI, яка представляє індустрію звукозаписної музики в усьому світі, оголосила переможця премії. Тейлор Свіфт стала найкращою виконавицею звукозапису. 

Унікальна нагорода віддається тому артисту, який очолив рейтинг світових продажів. Свіфт вже другий рік поспіль отримує цю нагороду. Раніше вона перемагала також у 2014, 2019 і 2022 роках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Друге  і третє місця посіли зірки K-Pop SEVENTEEN і Stray Kids. Трохи менше за них заробили дуже відомі артисти Drake, The Weeknd,  Bad Bunny, Lana Del Ray, Ed Sheeran і Eminem. Вперше у рейтинг потрапили — Morgan Wallen, TOMORROW X TOGETHER, NewJeans.

Рейтинг премії IFPI. Фото: сайт премії
Рейтинг премії IFPI. Фото: сайт премії

Раніше повідомили, що фанатка Свіфт загинула під час спроби потрапити на її виступ.

Також Тейлор Свіфт нещодавно організувала найбільший концерт за всю її кар'єру.

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