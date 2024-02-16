Тейлор Свіфт встановила особистий рекорд на концерті в австралійському Мельбурні

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Після Супербоулу-2024 американська співачка Тейлор Свіфт повернулася до свого турне The Eras Tour, яке на момент завершення вочевидь стане найуспішнішим серед музикантів за останні роки. На новому шоу, яке пройшло 16 лютого в австралійському Мельбурні, артистка встановила особистий рекорд.

Про це повідомляє видання People.

Новий рекорд Тейлор Свіфт

34-річна співачка зіграла перед найбільшою аудиторією за всю свою кар’єру. Відбулося це на сцені Melbourne Cricket Ground в Австралії. 96 тисяч шанувальників відвідали аншлаговий концерт. До цього найбільше шанувальників Свіфт було на MetLife Stadium у Нью-Джерсі в травні (74 тисячі).

"Це найбільше шоу, яке ми робили в цьому турі чи в будь-якому турі, в який я коли-небудь їздила", — сказала Свіфт натовпу.

П'ятничний концерт став першим для Свіфт в Австралії з 2018 року, коли вона вийшла на сцену для своїх шоу Reputation. Вона також збирається виступити на Melbourne Cricket Ground 17 і 18 лютого, перш ніж відправитися в Сідней на наступні вихідні. Там вона виступить на міському стадіоні Accor.

В Європі перший виступ Свіфт відбудеться 9 травня в Парижі (Франція). Три концерти зірки чекають і на жителів та гостей Варшави (1-3 серпня). Європейську ж частина туру Тейлор закінчить 20 серпня в Лондоні.

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, за скільки мільйонів доларів Disney придбав права на показ туру Тейлор Свіфт. Також ми розповідали, що фільм Тейлор Свіфт пройшов перевірку в Китаї.