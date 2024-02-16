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Тейлор Свифт установила личный рекорд на концерте в австралийском Мельбурне

16 февраля 2024 20:46
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тейлор Свифт установила личный рекорд на концерте в австралийском Мельбурне
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После Супербоула-2024 американская певица Тейлор Свифт вернулась к своему турне The Eras Tour, которое на момент завершения станет самым успешным среди музыкантов за последние годы. На новом шоу, которое прошло 16 февраля в австралийском Мельбурне, артистка установила личный рекорд.

Об этом сообщает издание People.

Новый рекорд Тейлор Свифт

34-летняя певица сыграла перед самой большой аудиторией за всю свою карьеру. Произошло это на сцене Melbourne Cricket Ground в Австралии. 96 тысяч поклонников посетили аншлаговый концерт. До этого больше всего поклонников Свифт было на MetLife Stadium в Нью-Джерси в мае (74 тысячи).

"Это самое большое шоу, которое мы делали в этом туре или в любом туре, в который я когда-либо ездила", — сказала Свифт толпе.

@katepatto_

Taylor, участвуя в Love Story в 96,000 fans на MCG 🥹💛 #melbournetstheerastour #lovestory #swiftok

♬ оригинальный звук - Kate Pattison

Пятничный концерт стал первым для Свифт в Австралии с 2018 года, когда она вышла на сцену для своих шоу Reputation. Она также собирается выступить на Melbourne Cricket Ground 17 и 18 февраля, прежде чем отправится в Сидней на следующие выходные. Там она выступит на городском стадионе Accor.

В Европе первое выступление Свифт пройдет 9 мая в Париже (Франция). Три концерта звезды ждут и жителей и гостей Варшавы (1-3 августа). Европейскую часть тура Тейлор закончит 20 августа в Лондоне.

Тейлор Свифт установила личный рекорд на концерте в австралийском Мельбурне - фото 1
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, за сколько миллионов долларов Disney приобрел права на показ тура Тейлор Свифт. Также мы рассказывали, что фильм Тейлор Свифт прошел проверку в Китае.

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