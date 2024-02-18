Фанатка Тейлор Свіфт загинула у ДТП, коли їхала на концерт зірки

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Неповнолітня фанатка американської співачки Тейлор Свіфт загинула у ДТП, коли їхала з родиною на її концерт в австралійському Мельбурні. Молодша сестра шанувальниці знаменитості перебуває у штучній комі.

Про це повідомляє видання Page Six.

Загинула фанатка Тейлор Свіфт

16-річна Мієка Покаріер поїхала на шоу The Eras Tour разом з 10-річною сестрою Фреєю. За кермом була їхня мати. Автівка в'їхала у вантажівку. Мієка загинула на місці, а її сестру доставили до лікарні, де вона перебуває в штучній комі.

Місце смертельної ДТП. Фото: Page Six

Фрея (ліворуч) та Мієка. Фото: Facebook/retep.reirakop.9

Хрещена мати Мієки та Фреї, Карлі Фокс, підтвердила смерть за допомогою оголошення на сайті GoFundMe, де збирають пожертви.

"Це мала бути поїздка всього життя, коли вони планували відвідати концерти в Мельбурні та Сіднеї. Я так переповнена щедрістю та любов’ю до сім’ї", — написала вона.

На момент написання новини сума пожертв становила понад 27 тисяч доларів від 581-ї особи.

Скриншот: GoFundMe

Зазначимо, що наприкінці минулого року шанувальниця Тейлор померла від спеки на концерті в бразильському Ріо-де-Жанейро. А у квітні 2023-го 20-річний фанат Свіфт повертався з її концерту в американському місті Г’юстон. Коли він на узбіччі ремонтував своє авто його збив інший водій, який був у стані алкогольного сп’яніння. Шанувальник Тейлор загинув на місці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Свіфт встановила особистий рекорд на одному з концертів в Австралії. Також ми розповідали, за скільки мільйонів доларів Disney придбав права на показ туру Тейлор Свіфт.