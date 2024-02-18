Фанатка Тейлор Свіфт загинула у ДТП, коли їхала на концерт зірки
Неповнолітня фанатка американської співачки Тейлор Свіфт загинула у ДТП, коли їхала з родиною на її концерт в австралійському Мельбурні. Молодша сестра шанувальниці знаменитості перебуває у штучній комі.
Про це повідомляє видання Page Six.
Загинула фанатка Тейлор Свіфт
16-річна Мієка Покаріер поїхала на шоу The Eras Tour разом з 10-річною сестрою Фреєю. За кермом була їхня мати. Автівка в'їхала у вантажівку. Мієка загинула на місці, а її сестру доставили до лікарні, де вона перебуває в штучній комі.
Хрещена мати Мієки та Фреї, Карлі Фокс, підтвердила смерть за допомогою оголошення на сайті GoFundMe, де збирають пожертви.
"Це мала бути поїздка всього життя, коли вони планували відвідати концерти в Мельбурні та Сіднеї. Я так переповнена щедрістю та любов’ю до сім’ї", — написала вона.
На момент написання новини сума пожертв становила понад 27 тисяч доларів від 581-ї особи.
Зазначимо, що наприкінці минулого року шанувальниця Тейлор померла від спеки на концерті в бразильському Ріо-де-Жанейро. А у квітні 2023-го 20-річний фанат Свіфт повертався з її концерту в американському місті Г’юстон. Коли він на узбіччі ремонтував своє авто його збив інший водій, який був у стані алкогольного сп’яніння. Шанувальник Тейлор загинув на місці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Свіфт встановила особистий рекорд на одному з концертів в Австралії. Також ми розповідали, за скільки мільйонів доларів Disney придбав права на показ туру Тейлор Свіфт.
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