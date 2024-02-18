Фанатка Тейлор Свифт погибла в ДТП, когда ехала на концерт звезды

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Несовершеннолетняя фанатка американской певицы Тейлор Свифт погибла в ДТП, когда ехала с семьей на концерт в австралийском Мельбурне. Младшая сестра поклонницы знаменитости находится в искусственной коме.

Об этом сообщает издание Page Six.

Погибла фанатка Тейлор Свифт

16-летняя Миека Покариер уехала на шоу The Eras Tour вместе с 10-летней сестрой Фреей. За рулем была их мать. Автомобиль въехал в грузовик. Миека погибла на месте, а ее сестру доставили в больницу, где она находится в искусственной коме.

Место смертельного ДТП. Фото: Page Six

Фрея (слева) и Миека. Фото: Facebook/retep.reirakop.9

Крестная мать Миеки и Фреи, Карли Фокс, подтвердила смерть посредством объявления на сайте GoFundMe, где собирают пожертвования.

"Это должна была быть поездка всей жизни, когда они планировали посетить концерты в Мельбурне и Сиднее. Я так переполнена щедростью и любовью к семье", — написала она.

На момент написания новости сумма пожертвований составила более 27 тысяч долларов от 581 человека.

Скриншот: GoFundMe

Отметим, что в конце прошлого года поклонница Тейлор скончалась от жары на концерте в бразильском Рио-де-Жанейро. А в апреле 2023-го 20-летний фанат Свифт возвращался с ее концерта в американском городе Хьюстон. Когда он на обочине ремонтировал свой автомобиль, его сбил другой водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Поклонник Тейлор погиб на месте.

Напомним, ранее мы писали, что Свифт установила личный рекорд на одном из концертов в Австралии. Также мы рассказывали, за сколько миллионов долларов Disney приобрел права на показ тура Тейлор Свифт.