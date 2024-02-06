Тейлор Свіфт прийшла на вечірку у сукні за 18 тисяч доларів
Співачка Тейлор Свіфт з'явилась на вечірці після премії Grammy-2024 у золотій сукні. Вона обрала для себе модель від Valentino.
Про це пише Page Six.
Тейлор Свіфт вразила дорогою сукнею від Valentino
Тейлор Свіфт отримала свою четверту нагороду за "найкращий альбом року" на церемонії Grammy-2024.
Після офіційного заходу вона змінила свою білу корсетну сукню від Schiaparelli Haute Couture на інший образ. Тейлор вдягла золоту модель від Valentino на afterparty.
Сукня створена з золотого бісеру та срібних блискіток. Ця модель коштує 18 тисяч доларів.
🚨| Taylor Swift stuns for the #GRAMMYs afterparty! pic.twitter.com/WSv5iK6WKu— The Eras Tour (@tswifterastour) February 5, 2024
Раніше ми розповідали про головних переможців Grammy-2024.
Також Біллі Айліш вибрала для премії лялькову сукню.
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