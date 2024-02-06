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Тейлор Свіфт прийшла на вечірку у сукні за 18 тисяч доларів

6 лютого 2024 15:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Тейлор Свіфт прийшла на вечірку у сукні за 18 тисяч доларів
Тейлор Свіфт на Grammy-2024. Фото: instagram.com/recordingacademy/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Тейлор Свіфт з'явилась на вечірці після премії Grammy-2024 у золотій сукні. Вона обрала для себе модель від Valentino.

Про це пише Page Six.

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Тейлор Свіфт вразила дорогою сукнею від Valentino

Тейлор Свіфт отримала свою четверту нагороду за "найкращий альбом року" на церемонії Grammy-2024.

Після офіційного заходу вона змінила свою білу корсетну сукню від Schiaparelli Haute Couture на інший образ. Тейлор вдягла золоту модель від Valentino на afterparty.

Valentino dress
Сукня від Valentino. Фото: сайт Valentino

Сукня створена з золотого бісеру та срібних блискіток. Ця модель коштує 18 тисяч доларів.

Раніше ми розповідали про головних переможців Grammy-2024.

Також Біллі Айліш вибрала для премії лялькову сукню.

премія
гроші
закордонні зірки
Тейлор Свіфт
співачка
сукня

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