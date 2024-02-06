Тейлор Свіфт прийшла на вечірку у сукні за 18 тисяч доларів

Тейлор Свіфт на Grammy-2024. Фото: instagram.com/recordingacademy/

Співачка Тейлор Свіфт з'явилась на вечірці після премії Grammy-2024 у золотій сукні. Вона обрала для себе модель від Valentino.

Про це пише Page Six.

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Тейлор Свіфт отримала свою четверту нагороду за "найкращий альбом року" на церемонії Grammy-2024.

Після офіційного заходу вона змінила свою білу корсетну сукню від Schiaparelli Haute Couture на інший образ. Тейлор вдягла золоту модель від Valentino на afterparty.

Сукня від Valentino. Фото: сайт Valentino

Сукня створена з золотого бісеру та срібних блискіток. Ця модель коштує 18 тисяч доларів.

🚨| Taylor Swift stuns for the #GRAMMYs afterparty! pic.twitter.com/WSv5iK6WKu — The Eras Tour (@tswifterastour) February 5, 2024

Раніше ми розповідали про головних переможців Grammy-2024.

Також Біллі Айліш вибрала для премії лялькову сукню.