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Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье за 18 тысяч долларов

6 февраля 2024 15:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье за 18 тысяч долларов
Тейлор Свифт на Grammy-2024. Фото: instagram.com/recordingacademy/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Тейлор Свифт появилась на вечеринке после премии Grammy-2024 в золотом платье. Она выбрала себе модель от Valentino.

Об этом пишет Page Six.

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Тейлор Свифт получила свою четвертую награду за лучший альбом года на церемонии Grammy-2024.

После официального мероприятия она сменила свое белое платье от Schiaparelli Haute Couture на другой наряд. Тейлор надела золотую модель от Valentino на afterparty.

Valentino dress
Платье от Valentino. Фото: сайт Valentino

Платье создано из золотого бисера и серебряных блесток. Эта модель стоит 18 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали о главных победителях Grammy-2024.

Также Билли Айлиш выбрала для премии кукольное платье.

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