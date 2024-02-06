Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье за 18 тысяч долларов

Тейлор Свифт на Grammy-2024. Фото: instagram.com/recordingacademy/

Певица Тейлор Свифт появилась на вечеринке после премии Grammy-2024 в золотом платье. Она выбрала себе модель от Valentino.

Об этом пишет Page Six.

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Тейлор Свифт получила свою четвертую награду за лучший альбом года на церемонии Grammy-2024.

После официального мероприятия она сменила свое белое платье от Schiaparelli Haute Couture на другой наряд. Тейлор надела золотую модель от Valentino на afterparty.

Платье от Valentino. Фото: сайт Valentino

Платье создано из золотого бисера и серебряных блесток. Эта модель стоит 18 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали о главных победителях Grammy-2024.

Также Билли Айлиш выбрала для премии кукольное платье.