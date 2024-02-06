Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье за 18 тысяч долларов
Певица Тейлор Свифт появилась на вечеринке после премии Grammy-2024 в золотом платье. Она выбрала себе модель от Valentino.
Об этом пишет Page Six.
Тейлор Свифт поразила дорогим платьем от Valentino
Тейлор Свифт получила свою четвертую награду за лучший альбом года на церемонии Grammy-2024.
После официального мероприятия она сменила свое белое платье от Schiaparelli Haute Couture на другой наряд. Тейлор надела золотую модель от Valentino на afterparty.
Платье создано из золотого бисера и серебряных блесток. Эта модель стоит 18 тысяч долларов.
🚨| Taylor Swift stuns for #GRAMMYs afterparty! pic.twitter.com/WSv5iK6WKu— The Eras Tour (@tswifterastour) February 5, 2024
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