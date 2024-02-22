Тейлор Свифт сходила с любимым на свидание в Сиднейский зоопарк
Певица Тейлор Свифт наконец-то нашла время на свидание со своим парнем, спортсменом Тревисом Келси. Влюбленные отправились на прогулку в Сиднейский зоопарк.
Об этом пишет Daily Mail.
Свидание в окружении охранников
Парень Тейлор Свифт Тревис Келси приехал в австралийский Сидней, где сейчас дает концерты его любимая Тейлор Свифт.
У пары в последнее время был очень занятой график: Тейлор посещала премии и выступала с концертами, а Тревис играл на Супербоуле. И, наконец, они нашли время друг для друга. Вместе отправились в Сиднейский зоопарк.
Несмотря на то, что вместе с парой было около десятка охранников, Свифт и Келси наслаждались компанией друг друга: держались за руки и обнимались, рассматривая экзотических животных.
На прогулку Тейлор надела розовый топ, джинсовые шорты и белые кеды, в то время как Тревис для похода в зоопарк выбрал черную футболку, разноцветные шорты с узором, белые кеды и бейсболку.
На днях Тревис Келси был замечен в окне президентской виллы, которая стоит более 15 000 долларов за ночь. Он любовался достопримечательностями Сиднея.
Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт второй год получила престижную премию IFPI. Также мы сообщали, что звезда установила личный рекорд на концерте в австралийском Мельбурне.
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