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Тейлор Свифт сходила с любимым на свидание в Сиднейский зоопарк

22 февраля 2024 14:49
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Тейлор Свифт сходила с любимым на свидание в Сиднейский зоопарк
Тревис Келси и Тейлор Свифт. Фото: GC Images
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Певица Тейлор Свифт наконец-то нашла время на свидание со своим парнем, спортсменом Тревисом Келси. Влюбленные отправились на прогулку в Сиднейский зоопарк.

Об этом пишет Daily Mail.

Свидание в окружении охранников

Парень Тейлор Свифт Тревис Келси приехал в австралийский Сидней, где сейчас дает концерты его любимая Тейлор Свифт.

 

У пары в последнее время был очень занятой график: Тейлор посещала премии и выступала с концертами, а Тревис играл на Супербоуле. И, наконец, они нашли время друг для друга. Вместе отправились в Сиднейский зоопарк.

 

Тейлор Свифт сходила с любимым на свидание в Сиднейский зоопарк - фото 1
Тревис Келси и Тейлор Свифт на свидании. Фото: Nine

Несмотря на то, что вместе с парой было около десятка охранников, Свифт и Келси наслаждались компанией друг друга: держались за руки и обнимались, рассматривая экзотических животных.

 

Тейлор Свифт сходила с любимым на свидание в Сиднейский зоопарк - фото 2
Тревис Келси и Тейлор Свифт на свидании. Фото: Backgrid

На прогулку Тейлор надела розовый топ, джинсовые шорты и белые кеды, в то время как Тревис для похода в зоопарк выбрал черную футболку, разноцветные шорты с узором, белые кеды и бейсболку.

 

Тейлор Свифт сходила с любимым на свидание в Сиднейский зоопарк - фото 3
Тревис Келси и Тейлор Свифт на свидании. Фото: Nine

На днях Тревис Келси был замечен в окне президентской виллы, которая стоит более 15 000 долларов за ночь. Он любовался достопримечательностями Сиднея.

 

Тейлор Свифт сходила с любимым на свидание в Сиднейский зоопарк - фото 4
Тревис Келси в окне виллы. Фото: Daily Mail

Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт второй год получила престижную премию IFPI. Также мы сообщали, что звезда установила личный рекорд на концерте в австралийском Мельбурне.

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