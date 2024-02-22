Тейлор Світ сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк

Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт. Фото: GC Images

Співачка Тейлор Свіфт нарешті знайшла час на побачення зі своїм хлопцем, спортсменом Тревісом Келсі. Закохані вирушили на прогулянку у Сіднейський зоопарк.

Про це пише Daily Mail.

Побачення в оточенні охоронців

Хлопець Тейлор Свіфт Тревіс Келсі приїхав у австралійський Сідней, де зараз має концерти його кохана Тейлор Свіфт.

У пари останні час був дуже зайнятий графік: Тейлор відвідувала премії і мала концерти, а Тревіс грав на Супербоулі. Та нарешті вони знайшли час один для одного. Разом вирушили у Сіднейський зоопарк.

Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт на побаченні. Фото: Nine

Попри те, що разом з парою було десь з десяток охоронців, Свіфт і Келсі насолоджувалися компанією один одного: трималися за руки і обіймалися, розглядаючи екзотичних тварин.

Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт на побаченні. Фото: Backgrid

На прогулянку Тейлор одягла рожевий топ, джинсові шорти і білі кеди, тим часом як Тревіс для походу у зоопарк обрав чорну футболку, різнокольорові шорти з візерунком, білі кеди і бейсболку.

Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт на побаченні. Фото: Nine

Днями Тревіса Келсі помітили у вікні президентської вілли, яка коштує більше 15 000 доларів за ніч. Він милувався визначними пам'ятками Сіднея.

Тревіс Келсі у вікні вілли. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт другий рік поспіль отримала престижну премію IFPI. Також ми повідомляли, що зірка встановила особистий рекорд на концерті в австралійському Мельбурні.