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Тейлор Свіфт сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк

22 лютого 2024 14:49
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Тейлор Світ сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк
Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт. Фото: GC Images
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Співачка Тейлор Свіфт нарешті знайшла час на побачення зі своїм хлопцем, спортсменом Тревісом Келсі. Закохані вирушили на прогулянку у Сіднейський зоопарк. 

Про це пише Daily Mail.

Побачення в оточенні охоронців

Хлопець Тейлор Свіфт Тревіс Келсі приїхав у австралійський Сідней, де зараз має концерти його кохана Тейлор Свіфт. 

 

У пари останні час був дуже зайнятий графік: Тейлор відвідувала премії і мала концерти, а Тревіс грав на Супербоулі. Та нарешті вони знайшли час один для одного. Разом вирушили у Сіднейський зоопарк.

 

Тейлор Свіфт сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк - фото 1
Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт на побаченні. Фото: Nine

Попри те, що разом з парою було десь з десяток охоронців, Свіфт і Келсі насолоджувалися компанією один одного: трималися за руки і обіймалися, розглядаючи екзотичних тварин. 

 

Тейлор Свіфт сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк - фото 2
Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт на побаченні. Фото: Backgrid

На прогулянку Тейлор одягла рожевий топ, джинсові шорти і білі кеди, тим часом як Тревіс для походу у зоопарк обрав чорну футболку, різнокольорові шорти з візерунком, білі кеди і бейсболку. 

 

Тейлор Свіфт сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк - фото 3
Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт на побаченні. Фото: Nine

Днями Тревіса Келсі помітили у вікні президентської вілли, яка коштує більше 15 000 доларів за ніч. Він милувався визначними пам'ятками Сіднея.

 

Тейлор Свіфт сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк - фото 4
Тревіс Келсі у вікні вілли. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт другий рік поспіль отримала престижну премію IFPI. Також ми повідомляли, що зірка встановила особистий рекорд на концерті в австралійському Мельбурні. 

відносини
закордонні зірки
Тейлор Свіфт
побачення

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