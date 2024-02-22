Тейлор Світ сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк

Тейлор Свіфт сходила з коханим на побачення у Сіднейський зоопарк
Співачка Тейлор Свіфт нарешті знайшла час на побачення зі своїм хлопцем, спортсменом Тревісом Келсі. Закохані вирушили на прогулянку у Сіднейський зоопарк.
Про це пише Daily Mail.
Побачення в оточенні охоронців
Хлопець Тейлор Свіфт Тревіс Келсі приїхав у австралійський Сідней, де зараз має концерти його кохана Тейлор Свіфт.
У пари останні час був дуже зайнятий графік: Тейлор відвідувала премії і мала концерти, а Тревіс грав на Супербоулі. Та нарешті вони знайшли час один для одного. Разом вирушили у Сіднейський зоопарк.
Попри те, що разом з парою було десь з десяток охоронців, Свіфт і Келсі насолоджувалися компанією один одного: трималися за руки і обіймалися, розглядаючи екзотичних тварин.
На прогулянку Тейлор одягла рожевий топ, джинсові шорти і білі кеди, тим часом як Тревіс для походу у зоопарк обрав чорну футболку, різнокольорові шорти з візерунком, білі кеди і бейсболку.
Днями Тревіса Келсі помітили у вікні президентської вілли, яка коштує більше 15 000 доларів за ніч. Він милувався визначними пам'ятками Сіднея.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт другий рік поспіль отримала престижну премію IFPI. Також ми повідомляли, що зірка встановила особистий рекорд на концерті в австралійському Мельбурні.
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