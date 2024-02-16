Телеведущая Василиса Фролова отпраздновала день рождения в Дубае

Телеведущая Василиса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova/

Украинская телеведущая Василиса Фролова отпраздновала свой 46-й день рождения. Она пожелала себе в новом году разобраться с приоритетами.

Звезда выложила пост в instagram.

Фролова праздновала день рождения за границей

Украинская телеведущая Василиса Фролова поздравила себя с 46-м днем рождения. Она отпраздновала его в Дубае. Звезда пожелала себе сменить приоритеты в жизни.

"С новым годом меня. Желаю себе в любой момент находить умение видеть счастье. Остаться ребенком и при этом не потерять адекват. Фильтровать главное и наконец правильно расставить гребаные приоритеты. Ощутить дом", — написала Фролова в соцсетях.

Василиса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova/

Фролова в этом году решила необычно отметить праздник. Она выложила видео, в котором учится серфингу.

Василиса Фролова уже 2 года вместе с сыном Родионом и мужем Дмитрием Котеленцем живет в ОАЭ в городе Дубае. Последние 6 лет Котеленец работает в компании "Warner Brothers".

Телеведущая скучает по Украине, но продолжает жить за границей, потому что там безопаснее.

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