Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Телеведущая Василиса Фролова отпраздновала день рождения в Дубае arrow

Телеведущая Василиса Фролова отпраздновала день рождения в Дубае

16 февраля 2024 15:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Телеведущая Василиса Фролова отпраздновала день рождения в Дубае
Телеведущая Василиса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская телеведущая Василиса Фролова отпраздновала свой 46-й день рождения. Она пожелала себе в новом году разобраться с приоритетами.

Звезда выложила пост в instagram.

Фролова праздновала день рождения за границей

Украинская телеведущая Василиса Фролова поздравила себя с 46-м днем рождения. Она отпраздновала его в Дубае. Звезда пожелала себе сменить приоритеты в жизни.

"С новым годом меня. Желаю себе в любой момент находить умение видеть счастье. Остаться ребенком и при этом не потерять адекват. Фильтровать главное и наконец правильно расставить гребаные приоритеты. Ощутить дом", — написала Фролова в соцсетях.

Василиса Фролова
Василиса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova/

Фролова в этом году решила необычно отметить праздник. Она выложила видео, в котором учится серфингу.

Василиса Фролова уже 2 года вместе с сыном Родионом и мужем Дмитрием Котеленцем живет в ОАЭ в городе Дубае. Последние 6 лет Котеленец работает в компании "Warner Brothers".

Телеведущая скучает по Украине, но продолжает жить за границей, потому что там безопаснее.

Ранее Ефросинина нежно поздравила свою дочь с 20-летием.

Недавно украинские звезды поздравляли с Днем влюбленных и рассказывали, что для них значит этот праздник.

Василиса Фролова
Дубай
телевидение
украинские звезды
день рождения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме