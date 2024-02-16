Телеведуча Василіса Фролова відсвяткувала день народження в Дубаї

Телеведуча Василіса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova/

Українська телеведуча Василіса Фролова відсвяткувала свій 46-й день народження. Вона побажала собі в новому році розібратися з пріорітетами.

Зірка виклала допис в instagram.

Фролова святкувала день народження закордоном

Українська телеведуча Василіса Фролова привітала себе з 46-м днем народження. Вона святкувала його в Дубаї. Зірка побажала собі змінити пріорітети в житті.

"З новим роком мене. Бажаю собі в будь-якої миті знаходити вміння бачити щастя. Залишатися дитиною і при цьому не втратити адеквату. Фільтрувати головне і нарешті правильно розставити грьобані приорітети. Відчути дім", — написала Фролова в соцмережах.

Василіса Фролова. Фото: instagram.com/vasyafrolova/

Фролова цьогоріч вирішила незвичайно відзначити свято. Вона виклала відео, в якому вчиться серфінгу.р

Василіса Фролова вже 2 роки разом з сином Родіоном та чоловіком Дмитром Котеленцем живе у ОАЕ у місті Дубаї. Останні 6 років Котеленець працює у компанії "Warner Brothers".

Телеведуча сумує за Україною, але продовжує жити закордоном, бо там безпечніше.

Раніше Єфросиніна ніжно привітала свою доньку з 20-річчям.

Нещодавно українські зірки вітали з Днем закоханих і розповідали, що для них означає це свято.